Barrio Santa Bárbara. Agua Potable de Jujuy interviene ante reclamos por desborde de liquidos cloacales en Palpalá

La empresa desplegó un operativo especial en el Barrio Santa Bárbara de la ciudad siderúrgica para atender las múltiples demandas de la comunidad.

La intervención se centra específicamente en dos sectores de la Calle Mina Oriente del Barrio Santa Bárbara, donde la situación ha requerido una acción de ingeniería correctiva profunda.

El personal técnico y operativo se encuentran trabajando en el lugar desde este lunes. Los trabajos continuarán durante la tarde del martes 04 de noviembre, y se extenderán durante toda la jornada de mañana miércoles 05. El objetivo primordial es implementar una solución de fondo y definitiva a esta problemática que afecta a los vecinos.

Agua Potable de Jujuy reafirma su compromiso con la salud pública y la calidad de vida de sus usuarios, trabajando intensamente para normalizar el servicio a la brevedad.