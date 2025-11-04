Noticias de Jujuy

Bodegas y municipios fortalecen el enoturismo en jornada de capacitación

Amplia participación en la Mesa de Trabajo organizada por el Consejo Federal de Inversiones para diseñar experiencias sostenibles. La Mesa de Trabajo de Enoturismo «Diseño y fortalecimiento de experiencias enoturísticas sostenibles» se desarrolló este lunes 3 de noviembre de 9 a 15 horas en el Hotel Altos de la Viña.

El encuentro reunió a bodegas, agencias de turismo receptivo y municipios para trabajar en el desarrollo de experiencias enoturísticas que posicionen a la provincia como destino de referencia en el norte argentino.

Durante la jornada se abordaron temas como diseño de experiencias, desarrollo de oferta, marketing digital y comercialización. El momento más destacado fue el taller de «Role Play de Experiencias Enoturísticas» en la Bodega Antropo Wines, donde los participantes aplicaron conceptos y compartieron buenas prácticas. También se presentaron líneas de financiamiento del CFI para proyectos del sector.

El ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, destacó el crecimiento de la actividad: «Ya son más de 20 bodegas las que tenemos, está generando muchísima expectativa. Son vinos únicos en el país, de muchísima calidad, y es un producto que nos ha permitido posicionarnos como uno de los destinos turísticos de mayor calidad de la Argentina». El funcionario se mostró entusiasmado por el alto nivel de participación y agradeció al CFI, al Ministerio de Producción y al equipo de turismo.

Las conclusiones reflejaron un fuerte compromiso público y privado para consolidar el enoturismo como producto diferencial, sostenible y rentable, capaz de diversificar la oferta turística provincial.

