Noticias de Jujuy

Continúan las tareas de limpieza y mantenimiento paisajístico tras las últimas elecciones

Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy continúa desarrollando tareas de limpieza y mantenimiento paisajístico en distintos sectores de la ciudad, tras la finalización de las últimas elecciones.

Las acciones, que se ejecutan a través de la Secretaría de Servicios Públicos, incluyen la remoción de carteles, pasacalles y otros elementos de propaganda utilizados durante la campaña electoral, con el propósito de restablecer el orden visual y la estética urbana.

Desde el municipio informaron que los equipos trabajan de manera coordinada en avenidas, barrios y espacios públicos, priorizando los sectores con mayor concentración de elementos publicitarios.

Asimismo, destacaron la importancia de preservar la imagen paisajística de la ciudad y apelaron a la colaboración de la comunidad para mantener los espacios limpios y en condiciones, contribuyendo entre todos a una ciudad más ordenada y agradable.

