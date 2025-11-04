Cultura recibió a la nueva Comisión del Mozarteum Jujuy

Autoridades provinciales y la renovada conducción del Mozarteum Jujuy compartieron una reunión para afianzar vínculos y proyectar actividades culturales en la provincia.

La Secretaría de Cultura de la Provincia recibió a la nueva Comisión Directiva del Mozarteum Argentino filial Jujuy, en un encuentro destinado a fortalecer el trabajo conjunto y proyectar nuevas acciones para el desarrollo artístico y musical en la provincia.

El Secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena, mantuvo una reunión con el presidente del Mozarteum Argentino filial Jujuy, Gustavo Méndez, acompañado por integrantes de la flamante comisión. El encuentro tuvo lugar en el Centro Cultural “Culturarte” y permitió dialogar sobre líneas comunes de trabajo, cooperación institucional y nuevos desafíos para el fortalecimiento cultural de Jujuy.

El Secretario destacó la relevancia de la institución, señalando: “Hoy en la Secretaría de Cultura recibimos la gratísima visita de la nueva Comisión Directiva de Mozarteum Argentino filial Jujuy. Una institución con una importante trayectoria y una importante historia en nuestra provincia, próxima a cumplir 45 años”.

A su turno, Gustavo Méndez anticipó el próximo concierto de la temporada: “Se viene este viernes 7 de noviembre a las 21 horas en el Teatro Mitre la presentación de la legendaria Antigua Jazz Band con un repertorio ligado al jazz tradicional negro, así que estamos esperándolos contentos. Las entradas están disponibles a través de la plataforma de autoentrada o pueden ir a la boletería del Teatro Mitre”.