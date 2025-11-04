Cultura y Turismo. Workshop de comerciales turísticos abre inscripción

El destacado director Claudio Divella capacitará en realización audiovisual aplicada al turismo con modalidad mixta durante noviembre.

El Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy, junto al Ministerio de Cultura y Turismo y El Cabildo, organiza este taller que abordará todas las etapas del proceso creativo. Los participantes transitaron desde el guión hasta la edición final, culminando con la entrega de un spot de 15 segundos sobre Maimará, pueblo elegido por la ONU como uno de los más lindos del mundo.

Divella cuenta con destacada trayectoria en el ámbito audiovisual y fotográfico. Trabajó en Editorial Atlántida, dirigió comerciales para marcas como Pantene y Tommy Hilfiger, y fue nominado a los Latin Grammy. Actualmente desarrolla el largometraje «Paraísos» protagonizado por Natalia Oreiro. La capacitación está dirigida a realizadores audiovisuales, estudiantes del sector y referentes de prensa municipal.