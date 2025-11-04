Dirección Provincial de Arquitectura. Obras de mantenimiento en el Hospital San Roque: techos, pisos, y otras próximas

Las obras se dan desde la Dirección Provincial de Arquitectura, actualmente en la galería y pasillo principal y en UTI 2.

El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), a través de la Dirección Provincial de Arquitectura (DPA), ejecuta obras de mantenimiento en el Hospital San Roque de San Salvador de Jujuy, con el objetivo de mejorar las condiciones edilicias y optimizar los espacios destinados a la atención de la salud.

El proyecto contempla una intervención integral que incluye el recambio de cubierta y cielorraso, renovación de pisos, trabajos de pintura, mejoras en la instalación eléctrica y en los sistemas de desagüe en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) 2 y en la galería del pasillo principal del hospital.

Al presente, las obras cuentan con un avance del 75% en el recambio de tejas de la cubierta del sector UTI 2, mientras que en la galería principal ya se concretó el reemplazo de chapas.

En el sector de UTI 2, se detectaron tejas coloniales y cumbreras deterioradas, canaletas con necesidad de refacciones, y cielorrasos impactados por la humedad, además de pisos calcáreos con algunas fisuras propias de su antigüedad en la galería perimetral.

Los equipos ejecutan tareas de impermeabilización de techos, recambio de tejas coloniales, y próximamente avanzará en la demolición y reemplazo de pisos por porcelanato, como también reparaciones de revoques, pintura e iluminación en el área de galería y patio interno.

En cuanto al pasillo principal, los trabajos responden al deterioro de la cubierta de chapa ondulada, la oxidación y perforaciones en su superficie, y a la necesidad de renovación de las canaletas y cielorrasos; y los pisos de mármol sueltos.

En este sector los trabajos cambiaron chapas y se colocaron nuevas, y continuarán con el reemplazo de canaletas y cielorrasos, instalación definitiva de cañerías de oxígeno; renovación de pisos de mármol por porcelanato, además de la construcción de rampas con terminación peinada, trabajos de pintura, mejora de iluminación y reubicación de tableros eléctricos. También se prevé la ejecución de nuevos canteros.

Ubicado en calle San Martín N°330, en el barrio Centro de San Salvador de Jujuy, el Hospital San Roque es uno de los principales centros de salud de la provincia en el área clínica para personas adultas. Su relevancia se consolidó durante la pandemia de Covid-19, cuando llegó a disponer de siete unidades de terapia intensiva, desempeñando un rol clave en la atención de pacientes críticos y en la descentralización del sistema público de salud.

