Entendimiento. Sadir intercambio estrategias con el sector privado

En el Salón Blanco de Casa de Gobierno, el Gobernador Carlos Sadir se reunió con referentes de Cámaras empresariales de Jujuy con el fin de delinear un plan de trabajo conjunto que permita fortalecer la competitividad del sector y generar más oportunidades de empleo.

Durante el encuentro se abordaron temas relacionados a inversión, desarrollo sostenible y políticas que permitan la consolidación de las distintas actividades.

Fernando Casares, presidente de la Sociedad Rural de Jujuy, consideró muy positivo el balance de la reunión e indicó que “entregamos una carpeta con algunos puntos que ya habíamos hablado la semana pasada con el gobernador”.

Continuando remarcó que en la iniciativa de apoyo institucional se encuentra la Unión Industrial, Unión de Empresarios, Cámara Minera, Cámara del Tabaco, la Cámara Expendedora de Combustibles.

En referencia al dossier presentado explicó que, “se debe empezar a trabajar con los ministerios para concretar algunos objetivos en el corto plazo y en el mediano plazo”, señalo.

A su vez, Casares comentó se dialogó sobre el tratamiento de leyes provinciales, IVA, ingresos brutos y otros temas que atañen a los distintos sectores de la provincia.

Por último, reafirmó que la idea fue “brindar un apoyo institucional al gobierno para poder trabajar en conjunto”.