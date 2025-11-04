Festival del Pejerrey: El Carmen vuelve a celebrar su fiesta tradicional

Se realizó la presentación oficial del Festival del Pejerrey, evento que tendrá lugar el sábado 8 de noviembre a las 20 en el Club Sportivo Rivadavia de El Carmen, con una propuesta artística, gastronómica y cultural para toda la comunidad.

El anuncio fue encabezado por el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas; la directora provincial de Cultura, Gisela Arias; el intendente de El Carmen, Víctor Hugo González; el concejal Federico Mancini; agrupaciones gauchas e invitados especiales, quienes destacaron la importancia de recuperar este encuentro luego de varios años.

Posadas celebró el regreso del festival, señalando que “es una alegría que se esté recuperando este evento que después de ocho o diez años no se hacía. Este tipo de celebraciones posiciona a los municipios, genera movimiento turístico y fortalece la economía local. Queremos seguir acompañando festivales sustentables que promueven la cultura y el turismo, y que impulsan el crecimiento de cada comunidad”.

El intendente González resaltó el valor social y cultural de esta fiesta para la comunidad carmense: “Volvemos a vivir nuestra fiesta más querida. Recuperar este festival es recuperar nuestra identidad, nuestras tradiciones y ese entusiasmo que nos une como pueblo. Invitamos a todos a disfrutar de nuestros artistas, nuestra gastronomía y una celebración hecha con el corazón”.

El Festival del Pejerrey se extenderá durante todo el fin de semana, comenzando el viernes 7 de noviembre con un concurso de pesca del pejerrey en los diques de la región, organizado junto a la Agencia Dique y el Club de Pescadores de La Ciénega. La celebración continuará el sábado con la gran noche festivalera en el Club Sportivo Rivadavia con la presentación de los artistas Turf, Valentina Márquez, Las Voces de Orán, Lázaro Caballero, Ahyre, Vale 4, entre otros.