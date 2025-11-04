Infraestructura Educativa. Convocan a cubrir cargos en el PROMACE

En la presente instancia se requieren un Supervisor de Obra, un Técnico en Redeterminaciones y un Técnico en Cómputo y Presupuesto.

La Coordinación del Programa BCIE dependiente de la Secretaría de Infraestructura Educativa convoca a participar de la evaluación para cubrir un puesto de “Supervisor/a de Obras”, un puesto de “Técnico en Redeterminaciones” y un puesto de “Técnico en Cómputo y Presupuesto”, a fin de desempeñar funciones en la misma, en el marco del Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa PROMACE, según los Términos de Referencia de Contratación, acordados conjuntamente entre el Ministerio de Educación y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

La documentación obligatoria para presentar se detalla a continuación:

“Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, esta hoja de vida describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia.

Acepto que cualquier dato falso u omisión que pudiera contener esta hoja de vida/Currículum Vitae y sus anexos puede ser elemento justificable para la descalificación.”

– Se solicita que la hoja de vida sea confeccionada siguiendo los ítems requeridos en el perfil del puesto a cubrir (Punto 7 del TDR).

– Al informar título de grado detallar: Institución que lo expide, título que otorga y fecha de egreso. Igual información para los otros títulos obtenidos (postgrados) en caso de tenerlos.

– Al informar la experiencia, indicar la institución y fechas «desde» y «hasta» en el puesto especificado, para así demostrar la experiencia exigida en el TDR.

III. Título que acredite la formación académica requerida en el/los perfiles/es del puesto/s a cubrir.

VII. Anexos adjuntos a los Términos de Referencia correspondiente al puesto a cubrir (Anexo 1 “Carta de Presentación/Expresión de Interés” y Anexo 2 “Declaración Jurada -Contrapartes Prohibidas BCIE”).

Al momento de la postulación el consultor deberá completar el Formulario Planilla de Inscripción al cual podrá acceder ingresando al siguiente Link: https://forms.gle/42gpyNEJ7n9ENU5w9 . En el mismo se solicitará documentación que respalde su hoja de vida (obligatorias u opcionales).

Toda la documentación solicitada deberá presentarse en formato digital al correo electrónico [email protected] . La misma se recepcionará hasta las 23:59 hs. del día martes 11 de noviembre de 2025.

El adjudicatario se seleccionará aplicando la Política para la obtención de bienes, obras, servicios y consultorías con recursos del Banco Centroamericano de Integración económica (BCIE) y sus normas de aplicación.

Toda consulta previa a la presentación se podrá realizar en el correo antes mencionado.

Si el interesado desea postularse para más de un puesto, deberá presentar la documentación completa por cada uno de ellos en correos electrónicos individuales, mencionando en el asunto el puesto para el cual se postula. Cabe aclarar que una misma persona sólo puede ser contratada para un puesto. Además, el postulante deberá contar con disponibilidad para cumplir sus funciones y viajar al interior de la Provincia.

Aquellas postulaciones que se remitan fuera de término o que no presenten la documentación requerida, se tendrán como no presentadas.

Para acceder a los Términos de Referencia correspondientes al puesto a cubrir, deberá ingresar al siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1VMw-2uzgyIWJhvtgx2fCbUQqWoOm2t6L?usp=sharing

Finalizando, se hace saber que, en caso de resultar seleccionado, se deberá presentar,

dentro de los cinco días de ser notificado, la siguiente documentación en formato papel: