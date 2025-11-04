Múltiples actividades durante noviembre para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Salud Integral y Género, llevará adelante una amplia agenda de actividades de sensibilización y concientización en distintos puntos de la ciudad. El propósito de esta iniciativa es visibilizar y reflexionar sobre una problemática que atraviesa a toda la sociedad.

La directora de Salud Integral y Género, Mónica Fernández, explicó que “desde la Dirección, a través del Departamento de Violencia Familiar y de Género, se programaron diversas actividades que comenzaron el sábado 1 de noviembre en el Parque Botánico del barrio Los Perales. Estas acciones se extenderán a distintos barrios donde funcionan los cuatro centros del Departamento: el Centro N°1, en calle Freire; el Centro N°2, en Alto Comedero, en calle Teniente Farías; el Centro N°3, en el barrio Campo Verde; y el Centro N°4, en el CIC Alberdi”.

Asimismo, Fernández detalló que “las actividades continuarán este miércoles 5 en el Multiespacio de Alto Comedero. Es importante destacar que estas acciones buscan visibilizar la gravedad de los hechos de violencia, entendiendo que el femicidio es una de las violaciones más extremas a los derechos humanos de las mujeres. En este marco, trabajaremos junto a la Fundación de Equinoterapia de la Sociedad Rural, con las usuarias y personas que concurren a ese espacio”.

Finalmente, adelantó que “el 25 de noviembre se presentará el libro ‘Deconstruyendo Caminos’, una obra que aborda la necesidad de revisar y transformar conductas y patrones arraigados en nuestra sociedad a lo largo de los años”.

Por su parte, la jefa del Departamento de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Familiar, Cintia Burgos, precisó que “en el marco de esta conmemoración, estamos desarrollando acciones de sensibilización en distintos distritos de la ciudad. Entre ellas, la presentación de un libro elaborado por profesionales que trabajan en la atención directa a víctimas de violencia. Se trata de una co-deconstrucción y co-construcción de materiales teóricos y prácticos que reflejan la labor cotidiana del Departamento, con el fin de sistematizar experiencias, reflexionar sobre las intervenciones y fortalecer los marcos teóricos para seguir abordando la problemática”.

En ese sentido, Burgos adelantó que “la presentación se realizará el 25 de noviembre, a las 9 horas, en el Teatro Municipal Select. Están invitadas todas las autoridades vinculadas a la temática, así como el público en general”.

Respecto al cronograma de actividades, añadió que “venimos realizando acciones territoriales de sensibilización y concientización. Comenzamos el sábado 1 en el Parque Botánico con un encuentro de mujeres que asisten al Departamento; continuamos el miércoles 5 en el Multiespacio de Alto Comedero, donde realizaremos un Cine Debate con adolescentes de la Escuela Marina Vilte, con el objetivo de que puedan reflexionar e identificar factores e indicadores de violencia y luego participar de un debate conjunto”.

“Seguiremos el 11 de noviembre con un abordaje de la violencia a través de la equinoterapia, en articulación con la Fundación de Equinoterapia de Jujuy, en la Sociedad Rural, a las 15.30 horas, con entrada libre y gratuita. Luego, el 14 de noviembre, realizaremos una jornada de sensibilización con adultos mayores en el NIDO de Campo Verde, durante la mañana”, detalló.

A su vez, agregó que “el 28 de noviembre, en coordinación con el Área de Deportes del Municipio, estaremos en el Parque San Martín, junto a mujeres que participan de actividades funcionales, en una jornada matutina y gratuita. En el barrio Alberdi, donde funciona el Centro N°4, se llevará a cabo otro Cine Debate con profesionales y mujeres que asisten al centro, en el marco de los talleres y capacitaciones que allí se desarrollan”.

Finalmente, informó que “la presentación del libro en la Facultad de Humanidades será el 9 de diciembre, por la tarde”.

Para concluir, Burgos recordó que “el Departamento atiende en doble turno, de 8 a 13 y de 14 a 19 horas. Las mujeres víctimas de violencia, o cualquier persona que necesite orientación o asistencia, pueden acercarse de forma espontánea o solicitar un turno programado si ya están transitando un proceso terapéutico”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/GqMh7vbrLL8