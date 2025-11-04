Políticas públicas. Exitoso Encuentro Regional de Supervisores en Jujuy

El evento reunió a referentes educativos de Salta, Tucumán, Catamarca y Formosa con eje en el Plan Nacional de Alfabetización.

A través del Ministerio de Educación, la provincia fue anfitriona del Encuentro Regional de Supervisores, evento que reunió a referentes educativos de las provincias de Salta, Tucumán, Catamarca y Formosa con el objetivo de compartir experiencias y reflexiones en torno al Plan Nacional de Alfabetización.

El encuentro se desarrolló en distintos escenarios jujeños. En un primer momento, las actividades se llevaron a cabo en las instalaciones del Complejo Ministerial, luego el itinerario continúo con la visita a las escuelas Alfa en Red, donde los supervisores pudieron dialogar con los equipos directivos e intercambiar información para la elaboración de dispositivos para el fortalecimiento educativo.

La jornada culminó en el Museo del Cabildo, espacio emblemático de la historia y la cultura jujeña, donde la Orquesta Andina del Programa Coros y Orquestas de la Secretaría de Políticas Socioeducativas agasajó a los artífices principales del encuentro con un repertorio tradicional.

El encuentro permitió reafirmar que la alfabetización es un derecho vivo en cada aula, donde los equipos supervisivos asumen un rol protagónico. En tal sentido, los participantes refrendaron el compromiso asumido desde 2024 para mejorar los procesos de lectura, escritura y comprensión lectora de los niños y niñas, para que “todos los chicos aprendan a leer y escribir”.