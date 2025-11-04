Restricciones temporales de tránsito por obras en distintos sectores de la ciudad

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informó a la comunidad en general y a los conductores en particular sobre diversas intervenciones viales que implicarán restricciones parciales y totales del tránsito vehicular en distintos puntos de la ciudad.

En primer lugar, debido a trabajos de bacheo sobre la avenida General Savio, el tránsito se verá restringido a media calzada en el sentido sur–norte, desde el acceso sur de la ciudad hacia calle Riobamba. Las tareas se realizarán desde las 22:00 de hoy, martes 4 de noviembre, hasta las 6:00 del miércoles 5, por lo que se solicita a los automovilistas circular con extrema precaución, respetar la señalización dispuesta y las indicaciones del personal de tránsito apostado en el lugar.

Asimismo, personal de la empresa EJESA llevará a cabo tareas de mantenimiento en las intersecciones de Independencia y Lamadrid, e Hipólito Irigoyen y Dorrego, por lo que se restringirá a media calzada el tránsito vehicular desde las 22:00 de hoy, martes 4 de noviembre, hasta las 6:00 del miércoles 5.

Por otra parte, desde la Dirección de Obras Públicas se informó que se ejecutarán trabajos sobre calle Belgrano, entre Lavalle y Necochea (Peatonal Belgrano), motivo por el cual el tránsito permanecerá totalmente restringido en el sector por un lapso aproximado de 30 días, a partir del día de la fecha.

Desde el municipio se solicita a los conductores transitar con máxima precaución, respetar la señalización y las indicaciones del personal que trabajará en los distintos sectores.

Finalmente, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy agradece la comprensión y colaboración de los vecinos, recordando que todas estas intervenciones tienen como propósito mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial en arterias de gran importancia para la ciudad.