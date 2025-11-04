Tomó estado parlamentario el Presupuesto Municipal y la Ordenanza Impositiva 2026

Al respecto, el concejal Gastón Millón, quien presidió la sesión, indicó: “Vimos muchos temas, ya que estamos en noviembre, hay una gran cantidad de proyectos que han sido pasados a las comisiones, se van a tratar en estos días en la comisión que corresponde para que en las próximas semanas sean aprobados”.

“Fundamentalmente se le dio ingreso -continuó Millón- a lo que es el proyecto de Presupuesto, que obviamente ya tienen acceso cada uno de los concejales para realizar las observaciones o los aportes que sean necesarios. Asimismo, tomó estado parlamentario el proyecto de Ordenanza Impositiva”.

En ese sentido, Millón destacó: “Para la semana que viene tenemos citada la Secretaria de Hacienda del Municipio, para que nos dé los detalles más finitos, más técnicos y explique algunos de los temas que pueden llegar a ser objeto de dudas o cuestionamientos por parte de los concejales”.

Con respecto a otros temas tratados en la sesión, el edil radical se refirió al pliego de licitación del transporte urbano de pasajeros: “Se cerró el proceso participativo con 34 presentaciones de distintos organismos y particulares, con observaciones y, sobre todo, con bastantes aportes que considero que van a hacer que este pliego tome eso”. Y continuó: “Por ejemplo, algunos aportes consideran importante reforzar el servicio de transporte público en todo lo que es la ciudad de las artes, tomando en cuenta todas las escuelas y artísticas que se mudaron ahí. Es algo a tomar en cuenta, así también un par de líneas más que tienen observaciones específicas”.

Por último, Gastón Millón expresó su agradecimiento por la participación y los aportes realizados al pliego: “A todos aquellos que se tomaron el tiempo para estudiar estos pliegos, para sacar los elementos buenos, los elementos malos y realizar los aportes necesarios, porque nosotros siempre hemos dicho que por más que el Ejecutivo nos envíe el proyecto de pliego, nosotros tenemos la potestad de cambiar y agregar varias cosas”.

Otros temas

Durante el transcurso de la sesión, concejales aprobaron la Minuta N°155, referente a declarar de Interés Municipal la Fiesta Provincial y Nacional de la Tradición, a desarrollarse del 8 al 15 de noviembre, organizada por la Federación Gaucha Jujeña.

Asimismo, se aprobó la Minuta N° 152, referente a declarar de Interés Cultural la 1° edición del Congreso de la Tradición – Saberes, Usos y Costumbres- Jujuy 2025, a desarrollarse los días 10 y 11 de noviembre.

Del mismo modo, se dio curso favorable a la Minuta N° 154, referente a declarar de Interés Cultural el libro “El Legado de Uña Ramos”, de Analía y Sebastián Sivila.

Por último, se aprobó la Minuta N°157, referente a declarar de Interés Municipal la película “Belén” de Dolores Fonzi, que se proyectará en el Cine Auditórium de la ciudad, los días 6, 7 y 8 de noviembre.