TREN SOLAR . Ciberdescuentos en el Tren Solar de la Quebrada: viajar con energía solar también tiene beneficios

El Tren Solar de la Quebrada se suma a la semana de descuentos online con una promoción especial para disfrutar de la experiencia más innovadora del NOA

Llegan los ciber descuentos Tren Solar, viví el turismo en Quebrada como nunca antes. El Tren Solar de la Quebrada te invita a descubrir un medio de transporte sustentable, que combina tecnología, cultura y naturaleza en un viaje inolvidable por uno de los paisajes más imponentes de la Argentina.

Solo por tres días —del 3 al 5 de noviembre— los visitantes podrán adquirir sus pasajes con hasta un 20% de descuento, exclusivamente a través del sitio web oficial Tren Solar.

Las promociones serán válidas únicamente para compras realizadas online, abonando con billeteras digitales o transferencia bancaria, promoviendo un proceso de compra ágil, seguro y sustentable.

Con esta acción, el Tren Solar busca consolidar su propuesta como un servicio turístico innovador que une tecnología, naturaleza y energía limpia.