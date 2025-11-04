TREN SOLAR . Los pasajeros del Tren Solar celebraron la tradición de las ofrendas por el Día de Fieles Difuntos

Los pasajeros del Tren Solar vivieron una experiencia única en Posta de Hornillos, donde participaron de la confección de ofrendas.

En la Quebrada, noviembre comenzó con días que unen cielo y tierra. El Tren Solar le ofreció a sus pasajeros una experiencia única la confección de ofrendas para el Día de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos.

Cada viajero aportó su propio gesto a una ceremonia ancestral que forma parte de la identidad jujeña. En Posta de Hornillos acompañados y guiados por la chef Anita Ponce, frente al paisaje quebradeño, se compartieron palabras, silencios y recuerdos, en una actividad que unió a personas de diferentes lugares bajo el mismo propósito: honrar la memoria de quienes ya no están.

El Tren Solar se convirtió así en un puente entre la tradición y la experiencia contemporánea del turismo sustentable. Cada ofrenda fue elaborada con respeto y guiada por las costumbres locales, fortaleciendo el sentido comunitario que caracteriza a las celebraciones del norte argentino durante estas fechas.

De esta manera, el Tren Solar de la Quebrada no solo continúa impulsando la movilidad limpia e innovadora, sino que también promueve la conexión con las raíces culturales y espirituales del territorio jujeño.

En Jujuy, honrar también es una forma de viajar.