Turismo. Atractivos de las cuatro regiones en Festuris Gramado, Brasil

La provincia tendrá stand institucional en una de las ferias de turismo más importantes de Brasil. Representarán a Jujuy la directora del Ente de Promoción Turística, Melina Gisela Ainstein, y el agente Juan Cabrera, quienes atenderán en el stand del Pabellón Araucaria.

Festuris 2025 se realizará bajo el lema «Reimagining Tomorrow» y es reconocida como una plataforma B2B estratégica que en su última edición reunió a más de 15.000 participantes, 400 stands y alrededor de 2.500 marcas. La feria permite generar negocios y fortalecer vínculos con operadores turísticos, agencias de viaje y medios brasileños.

Jujuy compartirá la oferta turística de sus cuatro regiones, buscando posicionarse en el mercado brasileño y consolidarse como destino de referencia. La participación forma parte de la estrategia provincial para aumentar el flujo de visitantes internacionales hacia la provincia.

Lugar: Centro de Feiras e Eventos Serra Park, ubicado en Rua Henrique Belotto de Três Pinheiros, Gramado