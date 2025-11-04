Noticias de Jujuy

Turismo. Atractivos de las cuatro regiones en Festuris Gramado, Brasil

Jujuy
Atractivos de las cuatro regiones en Festuris Gramado, Brasil

La provincia tendrá stand institucional en una de las ferias de turismo más importantes de Brasil. Representarán a Jujuy la directora del Ente de Promoción Turística, Melina Gisela Ainstein, y el agente Juan Cabrera, quienes atenderán en el stand del Pabellón Araucaria.

Festuris 2025 se realizará bajo el lema «Reimagining Tomorrow» y es reconocida como una plataforma B2B estratégica que en su última edición reunió a más de 15.000 participantes, 400 stands y alrededor de 2.500 marcas. La feria permite generar negocios y fortalecer vínculos con operadores turísticos, agencias de viaje y medios brasileños.

Jujuy compartirá la oferta turística de sus cuatro regiones, buscando posicionarse en el mercado brasileño y consolidarse como destino de referencia. La participación forma parte de la estrategia provincial para aumentar el flujo de visitantes internacionales hacia la provincia.

Lugar: Centro de Feiras e Eventos Serra Park, ubicado en Rua Henrique Belotto de Três Pinheiros, Gramado

