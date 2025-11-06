Aprobaron la aplicación del Protocolo Código Mariposa junto a otras iniciativas de salud, educación y transporte

Con una agenda centrada en proyectos de salud, educación y transporte, la Legislatura de Jujuy desarrolló su 10 Sesión Ordinaria. Durante el encuentro se aprobaron importantes iniciativas y declaraciones de interés, en un marco de amplio debate parlamentario.

La misma dio inicio con el izamiento de las banderas Nacional y Nacional de la Libertad Civil a cargo de los diputados Angélica Fidela Castillo y Mario Fiad. Posteriormente por Secretaría Parlamentaria se dio lectura a las comunicaciones y resoluciones de Presidencia y del Poder Ejecutivo.

Durante el desarrollo de la sesión se trataron los despachos de comisión incorporados al orden del día y se dio lectura al listado de proyectos de ley que tomaron estado parlamentario, los cuales fueron girados a las comisiones correspondientes para su análisis.

También se trataron los proyectos de resolución y de declaración, entre los que podemos citar al de repudio y preocupación por el grave hecho sufrido por el Concejal Walter Cardozo de la ciudad de Perico, así como la solicitud de citación a las autoridades del Instituto de Seguros de Jujuy para brindar información sobre los incrementos en los coseguros.

Asimismo, la Cámara de Diputados declaró de Interés Legislativo la repatriación de los restos del Marqués de Yavi, Don Juan José Feliciano Fernández Campero y Pérez de Uriondo Martiarena, a realizarse el día 14 de noviembre del corriente año en la localidad de Yavi; así como también declaró de Interés Legislativo el 450 Aniversario de la fundación del Pueblo de Yavi, a celebrarse el día 18 de noviembre del corriente año.

En las cuestiones previas al orden del día la diputada Claudia Sánchez Cantaberta expresó su repudio en contra de un hecho aberrante de violencia simbólica realizada por un negocio del centro de nuestra ciudad hay una diferencia entre violencia simbólica y el error en una vidriera.

Hay que ponerlo en la agenda del estado: políticas públicas que protejan a las mujeres, dejar de naturalizar burlas y odios.

En el orden del día se debatió la Modificación de la Ley N 6059 De Superación Progresiva del Estado de Emergencia del Transporte y Regularización del Transporte Alternativo por Automotor, la que fue aprobada por la mayoría de la Cámara y sancionada como Ley N 6478.

También se debatió la Segunda Adenda Ampliatoria del Convenio de Línea de Préstamos para Financiamiento Productivo con Subsidio de Tasa de Interés, celebrada entre la Provincia de Jujuy y el Banco Macro S.A.

En relación a esto el legislador Juan Brajcich explicó brevemente que en el año 2024 se suscribió un convenio entre el Poder Ejecutivo y el Banco Macro en un contexto complejo del país en el que se hacía necesario que el estado realice unos aportes en el desarrollo de la provincia, y en ese sentido fue suscripto el convenio que fue muy valorado por el sector productivo y que en extensión del tiempo requirió una primera adenda y que fue aprobado por esta Cámara. Agregó que luego hubo un nuevo pedido que requerían extenderlo por 30 días más y había quedado pendiente de aprobación, ante lo cual subrayó que esto concluyó el 31 de julio de este año. Y lo que estamos solicitando a la Cámara es que nos acompañen para que quede reglamentado. Se aprobó por mayoría, y se sancionó como Ley N 6479.

Se sumó también al debate y se aprobó la Adhesión a la Ley Nacional N 27.575 Día de la Persona Donante de Órganos, en este sentido el diputado Federico Manente señaló que esta iniciativa legislativa busca destacar la importancia de la donación de órganos, y resaltando la vocación altruista y voluntaria a esta noble causa que salva vidas. Subrayó el miembro informante que a pesar de haber logrado un progreso sostenido en la donación de órganos en la provincia se evidencia la necesidad de esta adhesión es porque aún hay 121 pacientes jujeños que aguardan su posibilidad de ser trasplantados para poder seguir viviendo. El proyecto fue aprobado por la mayoría de la cámara, y sancionada como Ley N 6481.

También dentro del ámbito de la salud se sometió al debate y aprobó la Aplicación del Protocolo Código Mariposa en el Ámbito de la Salud Pública y Privada. En relación a este proyecto la diputada Gisel Bravo explicó que va a significar un gran avance en el trato digno y humanizado a todas las madres y familiares que atraviesan por el duelo de la pérdida de un bebe.

Sostuvo que el proyecto tiene dos medidas asistenciales para garantizar un abordaje sensible, respetuoso y empático: la primera Colocar un distintivo consistente en una mariposa de color morado en la puerta de la habitación del paciente y en su expediente o historia clínica. Dicho distintivo servirá para alertar al personal de salud y guiar la atención hacia un enfoque de extrema sensibilidad y respeto, evitando comentarios o preguntas desafortunadas que puedan intensificar el sufrimiento de los padres o familiares.

La segunda acondicionar una habitación específica, también identificada con el Símbolo Mariposa, que garantice un espacio privado y de contención para la persona gestante, madre, padre y su familia, evitando el encuentro con otros recién nacidos o situaciones que puedan intensificar el proceso de duelo.

Cabe consignar que estas dos medidas requerirán siempre el previo consentimiento informado de la persona gestante, madre, padre o familiar responsable, tras recibir información clara y precisa sobre las mismas. En todo momento se garantizará la autonomía de la voluntad, el derecho a la intimidad y a un trato digno y respetuoso. El proyecto fue aprobado por unanimidad, y la Ley sancionada lleva el N 6482.

En el ámbito educativo tuvo debate el proyecto de Imposición del Nombre Sierra de los Cobres a la Escuela Primaria N 331 de la localidad de Rumi Cruz, Departamento Cochinoca. En referencia a esto el miembro informante Gustavo Arias, explicó la imposición del nombre surge como homenaje al paisaje circundante que da identidad a la comunidad. El nombre refleja la geografía característica de la zona, destacando la presencia de serranías y minerales que forman parte del acervo cultural y natural. Adoptarlo significa reconocer y valorar el entorno, fortaleciendo el sentido de pertenencia de estudiantes, familias y docentes es una forma de reconocimiento del patrimonio. El proyecto se aprobó por la mayoría y se sancionó como Ley N 6483.

La 10 Sesión Ordinaria estuvo presidida por el vicepresidente 1 de la Legislatura, el diputado Fabián Tejerina y contó con la presencia de 41 diputados.