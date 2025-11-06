Bernis Es imposible que haya una justicia sin trabajo, y es imposible que haya trabajo sin justicia

Así se refirió el vicegobernador Alberto Bernis, a cargo del Ejecutivo, en el acto oficial de apertura 17 Congreso de Derecho Laboral y Relaciones de Trabajo, un evento de gran relevancia que tiene lugar entre el 5 y 8 de noviembre en la ciudad capital de Jujuy, donde se dieron cita figuras destacadas y especialistas provenientes de los ámbitos legal, universitario, sindical y gubernamental, tanto de Argentina como de varios países vecinos.

El cónclave convocó a más de 130 expertos, los más influyentes del derecho, jueces, docentes y sindicalistas para discutir sobre el futuro de la legislación laboral en nuestro país. Y contó con la presencia del secretario de Trabajo de la Nación Juliio Cordero, la defensora General de la Nación Stella Maris Martínez, el Ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos Normando Álvarez García, el Secretario de Trabajo y Empleo Andrés Lazarte, el Secretario de Justicia Javier Gronda, el vicepresidente a cargo de la presidencia de la Corte de Justicia de la Provincia Federico Otaola, los jueces, Martín Francisco Llamas y el Dr. Mariano Miranda, autoridades del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa, y demás funcionarios.

También participaron autoridades del Colegio de Magistrados y Funcionarios, del Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia, y del Poder Ejecutivo, entre otros.

El vicegobernador Alberto Bernis al dirigirse a los presentes agradeció la presencia de los que participan del congreso e hizo extensivo el saludo del Gobernador quien no pudo asistir por razones de agenda de trabajo, y sostuvo que el derecho laboral es un tema fundamental, no solamente en las leyes que tienen que ver con el tratamiento y con relación a las cuestiones de los trabajadores, sino también de cuestiones que tienen que ver en lo cotidiano, y señaló que es por eso la importancia de la realización de estos encuentros, ya que son un lugar en donde se debaten una amplia agenda de diversos temas que tienen que ver con el derecho laboral.

En este sentido subrayó la importancia de este derecho es imposible que haya una justicia sin trabajo y es imposible que haya un trabajo sin justicia, resaltando que encuentros como esto fortalecen, agilizan, garantizan y prestigian realmente el funcionamiento de una justicia, en este caso una justicia laboral, dijo Bernis.

En tanto el secretario de Justicia y Trabajo Andrés Lazarte hizo mención al gran trabajo que se realizó para poder concretar este congreso hemos trabajado desde el Gobierno de la Provincia fuertemente para ser sede de este Congreso, y añadió que se hace una vez al año, y que reúne a muchos juristas, especialistas, jueces del mundo del derecho del trabajo, detalló Lazarte.

El funcionario brindó más detalles del congreso el congreso reúne a más de 150 expositores de gran nivel, de talla internacional y nacionales y creo que tanto las disertaciones como el networking y todo lo que se va realizando entre la charla de los colegas va nutriendo a esta actividad, creo que es un lugar enriquecedor de un gran debate y que seguramente acá vamos a salir con grandes ideas

Finalmente María Elena López, presidenta de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral expresó su gusto de que esto se suceda aquí, se dé en esta provincia tan hermosa. Ha viajado muchísima gente de distintos lugares del país, es un evento muy federal y reflexiono que las conclusiones van a marcar el rumbo del derecho laboral en el país es un aporte de la academia a todo lo que está sucediendo no solamente en el país sino en la región., finalizó diciendo.

Temas y auspicio

Entre los temas que se abordaron podemos nombrar Inteligencia Artificial, la reforma laboral, las plataformas digitales, los riesgos del trabajo y las nuevas regulaciones.

El evento estuvo auspiciado por la Secretaría de Trabajo y Empleo del Gobierno de Jujuy; y organizado por Sociedad Argentina de Derecho Laboral (SADL), el Instituto de Estudios Interdisciplinarios en Derecho Social y Relaciones del Trabajo (IDEIDES), y la Asociación Internacional de Relaciones Laborales y Empleo Argentina (ARTRA).