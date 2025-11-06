El Municipio acercó múltiples servicios al CPV de barrio Malvinas con los programas “La Muni Junto a Vos” y “La Muni Tu Lugar”

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de sus distintas áreas, llevó adelante una nueva edición de los programas “La Muni Junto a Vos” y “La Muni Tu Lugar” en el Centro de Participación Vecinal (CPV) de barrio Malvinas, con una amplia propuesta de servicios y asesoramientos destinados a los vecinos de la zona.

Durante la jornada se brindaron atenciones para la comunidad, con la participación de los equipos de Adultos Mayores, COPRETI, Gestión Administrativa y del Consejo Provincial de la Mujer. Además, se ofrecieron trámites y consultas de organismos como el Registro Civil (certificados de DNI), la Defensoría del Pueblo, la Unidad Digital del Ministerio de Seguridad, el Enlace Comunitario de la Dirección de Relaciones con la Comunidad y SUSEPU.

En materia de salud, los vecinos pudieron acceder a controles de nutrición, odontología, fonoaudiología y electrocardiogramas para mayores de 10 años, además de los servicios de abordaje comunitario y Zoonosis, con vacunación y castración de mascotas. También hubo asesoramiento legal y judicial, educación en seguridad vial policial y presencia de la Dirección de Defensa del Consumidor.

La directora de Adultos Mayores, Mirta Humacata, destacó la importancia de la propuesta para acercar servicios esenciales a los barrios, “nos encontramos en el CPV de barrio Malvinas, con los programas La Muni Tu Lugar y La Muni Junto a Vos. Continuamos trayendo todo lo que tenemos desde la municipalidad, en el caso de la dirección, servicios para los adultos mayores, hoy con una gran convocatoria, y la atención que continuamos para todos los adultos que se acercan a este lugar”.

Además, agregó, “hasta fin de año seguiremos recorriendo la ciudad trabajando constantemente con los adultos mayores. En este caso, hoy se vio mucha atención de la doctora Carolina Rojas Naser, con asesoramientos legales para los adultos mayores”.

Por su parte, la directora General de Políticas Públicas, Gladis Lozano, valoró el acompañamiento de la gestión municipal, “estamos agradecidos a nuestro intendente que nos da la posibilidad de que todos estos servicios bajen a los barrios y que se pueda brindar ayuda, a las necesidades de la gente. Esta mañana estaban capacitando a los adultos de cómo higienizarse la boca, con mucha convocatoria de adultos mayores, y la verdad que es lindo porque son talleres que te capacitan, que te dan vida”.

Finalmente, la coordinadora de Talleres de Capacitación, Liliana Tarifa, destacó el trabajo articulado entre municipio y provincia, “trabajamos en conjunto provincia y municipio, las puertas de la institución están abiertas para todos aquellos que vienen a dictar talleres o a brindar alguna capacitación”.

Y añadió, “colaborando una vez más, en conjunto a la Directora General de Políticas Públicas y con todas las instituciones que hoy nos acompañan, con un éxito total, gracias a Dios, con muchas personas presentes, tanto con el tema de castración, con la parte de radiología, electrocardiogramas y audiología”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/F7TcUPOBlCs