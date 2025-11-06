Noticias de Jujuy

Palma Sola: prevención de la violencia de género y promoción de servicios de asistencia

Esta actividad fue en articulación con el personal del municipio con la finalidad de fortalecer la atención a mujeres y personas de la diversidad en situación de violencia.

El equipo del Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia de la ciudad de San Pedro realizó en la localidad de Palma Sola una charla informativa de prevención de la violencia de género y promoción de los servicios.

Prevención y promoción

Es importante recordar que Jujuy cuenta con 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia distribuidos en toda la Provincia integrados por equipos interdisciplinarios que llevan adelante el proceso y tratamiento ante situaciones por motivos de género.

El dispositivo en la ciudad de San Pedro se encuentra ubicado en calle Claveri N° 347 del barrio Bernachi. La asistencia se encuentra a cargo de profesionales del trabajo social, la abogacía y la psicología y son servicios gratuitos.

Se recordó en la oportunidad que está habilitada las 24 horas todos los días del año la línea gratuita y confidencial 0 800 888 4363.

