San Salvador de Jujuy celebró el 204° aniversario de la Policía Federal Argentina

El presidente del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, Lisandro Aguiar, participó del acto central por la Semana de la Policía Federal Argentina, realizado en el Centro Cultural Manuel Belgrano (ex estación de trenes), con motivo del 204° aniversario de la creación de esta fuerza de seguridad nacional.

En la oportunidad, Aguiar destacó la trayectoria y el compromiso de la institución, subrayando que se trata de “una fuerza que surgió junto con la Patria, garantizando la seguridad en el ámbito nacional en cuestiones atinentes a la Justicia Federal”.

El titular interino del Ejecutivo Municipal agregó que “la Policía Federal es una institución que prácticamente nació con la Nación misma, y este es un momento propicio para agradecer la tarea que cumple día a día, garantizando la seguridad en todo el territorio nacional en temas vinculados a la Justicia Federal”.

Asimismo, resaltó que “nuestra ciudad está siendo sede de diversos eventos de gran relevancia para el desarrollo turístico y académico, como el 17° Encuentro de Derecho Laboral y el Encuentro de la Defensa Pública, cuya apertura acompañamos recientemente”.

Por su parte, el concejal Gastón Millón expresó que “como siempre, acompañamos a la Policía Federal y a las instituciones que forman parte esencial de nuestra comunidad. No se trata solo de estar presentes, sino también de reconocer su servicio y fortalecer los lazos con ellas, porque solo así nuestra sociedad puede avanzar”.

En tanto, el jefe de la Delegación Jujuy de la Policía Federal, comisario Diego Bahut, destacó la función y el compromiso de la fuerza, afirmando que “el presente nos confronta con un pasado memorable y nos impone la responsabilidad de mantener y acrecentar el prestigio merecidamente obtenido”.

Finalmente, Juan Manuel Pulleiro, secretario de Seguridad, transmitió los saludos del gobernador Carlos Sadir, y valoró el trabajo constante de la Policía Federal en la provincia y su aporte a la seguridad de todos los jujeños.

Nota audiovisual: https://youtu.be/H4rqHphSuS0