Personas Mayores. Conversatorio «Cuidar en Dispostivos de Larga Estadía»

La actividad se desarrollará en la Residencia de Larga Estadía “Guillermón”, ubicada en Capitán Guillermón esquina Carmen de Naverán, en dos fechas alternativas: lunes 17 de noviembre a las 15:00 horas y jueves 20 de noviembre a las 9:00 horas, con el fin de facilitar la participación del personal de los distintos turnos.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección General de Personas Mayores, llevará adelante el conversatorio “Cuidar en Dispositivos de Larga Estadía: ¿Cómo establecer distancias óptimas sin apartarnos del buen trato?”, una propuesta formativa orientada a fortalecer las prácticas de cuidado desde una mirada ética, relacional y centrada en las personas mayores.

El conversatorio estará a cargo de la Lic. Laura Barrojo y la Dra. Andrea Gentiluomo, con la moderación de la Lic. Verónica Núñez, quienes abordarán herramientas conceptuales y prácticas para el fortalecimiento del vínculo entre cuidadores y personas residentes, promoviendo el respeto, la empatía y la construcción de espacios institucionales libres de violencias.

Desde la Dirección se destacó que este tipo de instancias formativas constituyen una estrategia clave para garantizar la calidad del cuidado y el ejercicio pleno de derechos de las personas mayores, en el marco de las políticas públicas de inclusión y protección integral que impulsa el Gobierno de la Provincia.

Las inscripciones y consultas se encuentran abiertas al 3884 21-0059. Los cupos son limitados.