Asistencia alimentaria. Huertas agroecológicas: continúan con la promoción de la alimentación saludable

Estudiantes y docentes participaron de capacitaciones en huertas agroecológicas, compostaje y control biológico para promover alimentación saludable.

A través de la Secretaría de Asistencia Directa, equipos técnicos del Proyecto Huertas Agroecológicas realizaron talleres teóricos y prácticos en el JIN 17 Escuela N° 418 “Eva Perón”; Escuela N° 16 “Juan Bautista Alberdi”; JIN 16 Escuela N° 68 “Mtra. Concepción Cicarelli”; JIN 21 Escuela N° 51 “Santa Rosa de Lima”; Escuela N° 436 “Dip. Pilar Bermúdez” y el Bachillerato Provincial N° 16 “Paso de Jama”.

Las jornadas abordaron preparación de la tierra, elaboración de almácigos, lombricultura, compostaje, cocina con cultivos locales, huertas verticales y control biológico de plagas, promoviendo la alimentación saludable, el cuidado del ambiente y la autoproducción de alimentos frescos.

En el JIN 17 se trabajó en el acondicionamiento de una huerta vertical y el trasplante de almácigos con niñas y niños de salas de 4 y 5 años, mientras que en la Escuela “Juan Bautista Alberdi” se desarrollaron talleres de lombricultura, compostaje y elaboración de almácigos de otoño/invierno, fomentando el reciclaje y el aprendizaje práctico desde edades tempranas.

Además, en el Bachillerato Provincial N° 16 “Paso de Jama” se realizó una capacitación sobre producción artesanal de Trichoderma para el control biológico de plagas, junto a profesionales de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNJu, fortaleciendo prácticas sustentables y la producción de alimentos saludables en las comunidades educativas.