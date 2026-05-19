Legisladores cuestionaron las respuestas de PAMI Jujuy en la Comisión de Asuntos Sociales

Diputados del bloque oficialista Jujuy Crece formularon cuestionamientos al representante de PAMI Jujuy, licenciado Juan Manuel Madrid, quien asistió a la Comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura para brindar detalles sobre el programa Plan Calor. Durante el encuentro, los legisladores trasladaron al funcionario reclamos vinculados a la situación de jubilados y pensionados en distintos puntos de la provincia.

En ese marco, la diputada Adelma Torres sostuvo que la reunión no aportó las respuestas esperadas y remarcó la preocupación por el deterioro de las prestaciones de la obra social nacional, especialmente en el interior jujeño. Planteó las inquietudes recogidas en el trabajo territorial respecto de los médicos de cabecera que dejaron de asistir tras la reducción de sus salarios y la quita de especialidades como cardiología, oftalmología y odontología.

Describió el impacto en localidades alejadas de los grandes centros urbanos: adultos mayores de El Fuerte, Palma Sola o El Talar deben trasladarse a San Pedro o San Salvador de Jujuy para acceder a atención, con el consiguiente costo de pasajes y, en muchos casos, la necesidad de viajar con acompañante. Recordó que el PAMI acercaba profesionales al interior y que hoy los afiliados manifiestan sensación de abandono.

Torres también se refirió a los reclamos por la asistencia alimentaria y el funcionamiento de los comedores de centros de jubilados, que desde febrero no reciben los fondos y sostienen su actividad gracias a la solidaridad de los proveedores. Observó que el funcionario respondió aludiendo a convenios con la Provincia sin abordar los reclamos planteados, y señaló que muchos adultos mayores quedaron excluidos de beneficios económicos nacionales por cobrar apenas unos pesos por encima del haber mínimo.

Yo no vengo a inventar nada; traigo la voz de los jubilados del interior. El PAMI se está desentendiendo de sus afiliados, sostuvo Torres.

Por su parte, el diputado Mario Humberto Lobo consideró que el representante del organismo nacional intentó trasladar la responsabilidad de la situación al Gobierno provincial. Indicó que las falencias en las prestaciones son una constante en los reclamos recogidos durante los recorridos por el interior y subrayó que el funcionamiento del organismo depende de Nación.

Todos sabemos quién maneja el PAMI en Jujuy y que esto depende del Gobierno nacional. No pueden venir a imponer que la culpa de todo lo que pasa es del Gobierno provincial, concluyó Lobo.