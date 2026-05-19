Bomberos voluntarios presentaron propuestas en la Comisión de Asuntos Sociales para fortalecer su labor

Representantes de cuarteles de bomberos voluntarios de distintos puntos de la provincia participaron de la reunión de la Comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura de Jujuy, realizada en el Salón Dr. Manuel Padilla, donde compartieron experiencias, expusieron el trabajo que desarrollan en cada localidad y acercaron propuestas orientadas a fortalecer la actividad en la provincia.

El encuentro fue encabezado por la presidenta de la comisión, diputada María Laura Tome

Gámez, y contó con la participación del presidente de la Federación de Bomberos

Voluntarios de Jujuy, Jorge Eduardo Muñoz, junto a los referentes de los cuarteles de Tilcara, Libertador General San Martín, Monterrico, Palpalá y San Antonio, además de representantes de otros cuerpos activos de la provincia.

Durante la jornada, los representantes de los cuarteles brindaron detalles sobre las tareas que realizan diariamente en sus comunidades y plantearon la necesidad de continuar trabajando en herramientas y normativas que permitan acompañar y consolidar la labor que llevan adelante.

La legisladora explicó que los referentes solicitaron el efectivo cumplimiento de la ley provincial y acercaron propuestas para complementar la normativa vigente. Señaló también que los representantes realizaron una revalorización de su vocación y compartieron experiencias vinculadas al servicio que prestan en toda la provincia.

Por su parte, el presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de Jujuy, Jorge Eduardo Muñoz, indicó que el sector trabaja desde hace varios años para impulsar una legislación específica que acompañe el crecimiento y la organización de la actividad en la provincia. Remarcó la relevancia de contar con un marco que permita reconocer y fortalecer el trabajo de quienes integran los distintos cuarteles, y valoró la posibilidad de dialogar con los legisladores y la amplia participación de representantes del interior.

Desde el 2010 venimos tratando de que Jujuy tenga su propia ley de bomberos voluntarios, sostuvo Muñoz.

En una segunda parte de la reunión, la comisión recibió al licenciado Juan Manuel Madrid, integrante del Departamento de Políticas Sociales de PAMI, quien brindó precisiones sobre el programa Plan Calor y aseguró la continuidad de la asistencia para los beneficiarios.

Finalmente, Tome Gámez informó que la comisión continuará trabajando sobre los aportes presentados durante la jornada y abordará otros temas legislativos, entre ellos el tratamiento del proyecto de Ley de Juventud.