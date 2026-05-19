El NIDO Parque General Belgrano celebró 7 años de integración y contención social

El Intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, participó de la celebración por el séptimo aniversario del NIDO Parque General Belgrano y destacó el rol fundamental que cumple este espacio comunitario en la integración y contención social de los vecinos de Alto Comedero, a través de propuestas culturales, recreativas y deportivas.

Durante el acto, el jefe comunal expresó su satisfacción por el crecimiento del Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades (NIDO), al que definió como un espacio clave dentro del único parque urbano de Alto Comedero. “Son siete años cumpliendo una función extraordinaria dentro del Parque General Belgrano, con múltiples equipamientos y una intensa actividad para toda la comunidad”, señaló.

Asimismo, destacó que el NIDO “es una casa abierta a múltiples propuestas que contienen y acompañan a vecinos de todas las edades, desde niños y jóvenes hasta adultos mayores, mediante programas permanentes de capacitación y actividades comunitarias”.

En este sentido, Jorge remarcó que el espacio “trascendió los límites del sector donde funciona y se convirtió en un verdadero centro de encuentro para toda la comunidad de Alto Comedero”. Además, valoró la amplia participación de vecinos de distintos sectores, como las 150 Hectáreas y las 14 Hectáreas, consolidando al NIDO como “un punto de integración para todos”.

El mandatario municipal también resaltó el crecimiento sostenido de las actividades y propuestas que se desarrollan en el lugar, y afirmó que “el NIDO se transformó en un faro para la concentración de la familia y el fortalecimiento de los vínculos familiares y sociales”.

Finalmente, subrayó la importancia de promover espacios de participación colectiva a través del deporte, la cultura y las actividades recreativas. “Es una manera de luchar contra la soledad, fomentando el acompañamiento mediante actividades deportivas y comunitarias que se organizan en el parque y en este querido NIDO General Belgrano”, concluyó.

Por su parte, la administradora del NIDO Belgrano, Irma Ovejero, destacó el crecimiento y la innovación alcanzados durante estos siete años de trabajo junto a la comunidad de Alto Comedero. “Son siete años al servicio de los vecinos, con propuestas que continúan creciendo e innovando de acuerdo a las necesidades que van surgiendo”, expresó.

Además, explicó que el espacio incorporó talleres de capacitación con el objetivo de brindar herramientas útiles para el desarrollo personal y laboral de los asistentes. “Buscamos que el vecino no solo venga a ocupar su tiempo libre, sino que también encuentre oportunidades de aprendizaje y una posible salida laboral, algo muy necesario en la actualidad”, sostuvo.

Ovejero informó también que las actividades conmemorativas finalizarán este viernes 22 con un patio criollo, donde profesores de folclore y las paisanas de la agrupación gaucha El Duraznal participarán con danzas tradicionales e invitarán al público a sumarse a la celebración.

La jornada comenzó con el izamiento de las banderas Nacional y de la Libertad Civil, a cargo de las autoridades presentes. Participaron además el subsecretario General de Gobierno, Rodrigo Altea; el delegado municipal de Alto Comedero, Iván Meri; la concejal Blanca Ontiveros; funcionarios municipales; representantes de los centros vecinales de los barrios ADEP, ATSA, AOMA, El Milagro y CEDEMS; integrantes del Nodo René Favaloro; instituciones educativas y organizaciones sociales y culturales de la ciudad.

Posteriormente, la Fundación Aves entregó presentes al NIDO Belgrano: un libro y una rosa como símbolo de paz para toda la comunidad. También participaron banderas de ceremonia de escuelas primarias, fuerzas de seguridad, el Fortín Gaucho Duraznal de Guerrero, grupos de danza y fundaciones comunitarias.

Nota audiovisual: https://youtu.be/Sl_IOoa7zpc