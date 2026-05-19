Gastronomia Jujeña . Avanza la Semana Gastronómica de «Jujuy a Punto»

El evento, que impulsa el enoturismo y la cocina regional, desarrolló su workshop en el Café Los Dos Chinos como parte de la Semana Gastronómica de Jujuy.

La Semana Gastronómica de Jujuy continúa con su agenda de actividades y hoy sumó una jornada de capacitación y vinculación comercial. En las instalaciones del Café Los Dos Chinos, se puso en marcha el Workshop correspondiente al Torneo Federal de Chefs 2026, un espacio diseñado para articular la oferta culinaria y vitivinícola de la provincia.

El encuentro forma parte de «Jujuy a Punto», una iniciativa que se extenderá hasta el 24 de mayo y que reúne a cocineros, sommeliers y productores con el objetivo de visibilizar la identidad culinaria del territorio. La propuesta de estos diez días incluye ocho encuentros gastronómicos en restaurantes locales —como Flor del Pago, El Nuevo Progreso, Carlini y Viracocha, entre otros—, donde chefs invitados de trayectoria nacional cocinan junto a referentes locales ofreciendo menús con maridaje de vinos jujeños.

Durante la apertura del workshop de hoy, la directora provincial de Turismo, Sofía Van Balen Blanken, señaló que este tipo de propuestas buscan «la unión de todos los actores, chefs y restaurantes de la provincia» mediante procesos de capacitación. Asimismo, la funcionaria remarcó la importancia de consolidar este espacio como un «encuentro de comercialización y gastronomía» clave para el fortalecimiento de los trabajadores vinculados al sector.

Como parte de los platos fuertes de la agenda, desde la organización adelantaron que en los próximos días quedará inaugurada la II Feria del Vino. Esta exposición se sumará a los foros y capacitaciones programadas, ofreciendo al público general la posibilidad de conocer y degustar la producción vitivinícola local con acceso libre y gratuito.