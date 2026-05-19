Asistencia Alimentaria. Comer en Casa: se realizará el operativo de entrega en Santa Catalina, Susques y Cusi Cusi

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Asistencia Directa, comunicó que desde el miércoles 20 de mayo se realizará la entrega de las Unidades Alimentarias a familias titulares del Programa “Comer en Casa” de estas tres localidades puneñas.

En un trabajo articulado entre el equipo técnico del Plan Social Nutricional Provincial (Pla.So.Nu.P.), autoridades municipales y Unidades de Gestión locales, se concretará el operativo de entrega directa de refuerzos alimentarios.

Miércoles 20 y jueves 21 de mayo

En la jurisdicción de Santa Catalina de la siguiente forma: miércoles 20 en Santa Catalina pueblo de 8:00 a 12:00 en la Oficina de Gestión; en El Angosto de 10:00 a 12:00 en el salón comunitario; en La Ciénaga de 12:30 a 15:30 salón comunitario y en San Francisco 16:00 a 18:00 en el salón comunitario.

En tanto que el jueves 21 continúa en Santa Catalina pueblo de 08:00 a 12:00 en la Oficina de Gestión; en Oratorio de 10:00 a 12:00 en el Centro de Integración Comunitaria (CIC); en Cabreria de 12:00 a 14:00 en el salón comunitario; en San Juan y Oros de 15:00 a 17:00 en el salón comunitario y finaliza en Timón Cruz de 17:00 a 19:00 en el salón comunitario.

En la jurisdicción de Susques de esta manera: en el pueblo, en el Centro Integrador Comunitario (CIC), desde el miércoles 20 de 9:00 hasta 13:30. Mientras que el jueves 21 realizará en Huancar, Pasto Chico, Puesto Sey y Olaroz Chico.

Miércoles 20 al martes 26 de mayo:

En la jurisdicción de Cusi Cusi, se realizará de esta manera: miércoles 20 en Ciénega de Paicone, en el salón comunitario, de 8:00 a 13:00 h.; el jueves 21 en Paicone en el salón comunitario de 8:00 a 13:00 h. y en Misa Rumi en el salón comunitario de 15:00 a 19:00 h.; el viernes 22 en Cusi Cusi, en la Comisión Municipal de 8:00 a 13:00 h.; finalmente el martes 26 en Lagunilla del Farallón en el salón comunitario de 8:30 a 13:00.

La cartera social recuerda a los beneficiarios concurrir a los Centros de Distribución con el DNI original del titular, y las personas con discapacidad deben presentar el Certificado Único de Discapacidad (C.U.D.).