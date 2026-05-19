“Dos Generaciones”: adultos mayores, estudiantes y vecinos compartieron una jornada patriótica y saludable en Alto Comedero

En el marco de las actividades organizadas por la Semana de Mayo y el Día de la Escarapela, el Multiespacio “El Alto” de Alto Comedero fue sede de la propuesta “Dos Generaciones”, una jornada comunitaria que reunió a adultos mayores, estudiantes, instituciones educativas y vecinos en torno a actividades recreativas, culturales y de promoción de la salud.

La iniciativa, impulsada por distintas áreas de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy junto a establecimientos educativos y centros de participación vecinal, tuvo como objetivo fortalecer la integración social, el encuentro intergeneracional y el acompañamiento a la comunidad.

El secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, destacó la importancia de generar espacios de participación y hábitos saludables. “Trabajamos por una comunidad saludable y buscamos que los colegios de Alto Comedero, la Marina Vilte y los adultos mayores compartan un mismo espacio de encuentro e integración”, expresó.

Durante la jornada “Dos Generaciones” se desarrollaron actividades recreativas, deportivas y culturales, entre ellas una emotiva presentación conjunta del coro de adultos mayores junto a alumnos de escuelas de la zona, promoviendo valores de unión, identidad y participación ciudadana.

Por su parte, el subdirector de Adultos Mayores, Mario Lamas, remarcó el trabajo articulado entre las instituciones municipales para brindar contención e inclusión a distintos sectores de la comunidad. “Nuestro Intendente nos pide trabajar unidos para llegar a cada vecino y fortalecer el acompañamiento a niños, personas con discapacidad y adultos mayores”, señaló. Además, resaltó el valor simbólico de la fecha patria invitando a “llevar con orgullo los colores celeste y blanco como símbolo de unión”.

En paralelo, la Dirección de Medicina Preventiva y Salud llevó adelante una campaña gratuita de prevención y concientización sobre hipertensión arterial, con controles de presión y recomendaciones vinculadas a la alimentación saludable, la actividad física y el bienestar emocional.

La directora del área, Itatí Gloss, explicó que estas acciones buscan acercar herramientas de prevención a los vecinos. “La hipertensión es una enfermedad que puede prevenirse y controlarse, por eso promovemos hábitos saludables y controles periódicos”, afirmó.

Finalmente, anunciaron que las actividades de concientización y promoción de la salud continuarán el próximo viernes en el Mercado 6 de Agosto, donde se realizará un desayuno patrio junto a nuevas propuestas destinadas a la comunidad.

Nota audiovisual: https://youtu.be/OjzBcQbN3VI