Fomento cultural. Lanzan un programa de financiamiento para incentivar los espectáculos infantiles en Jujuy

La iniciativa, cogestionada entre Provincia, Municipio y el INT, financiará ocho producciones teatrales y proyectos de espectáculos infantiles en Jujuy.

Lanzan un programa de financiamiento para incentivar los espectáculos infantiles en Jujuy. Esta convocatoria está destinada a fortalecer el teatro independiente local y se trata de una propuesta de cogestión que otorgará incentivos económicos a ocho proyectos seleccionados, abriendo la inscripción tanto para obras de títeres a estrenar como para piezas teatrales ya estrenadas.

La puesta en marcha de esta iniciativa es posible gracias a la firma de un convenio de colaboración conjunta entre la Secretaría de Cultura de la Provincia, la Secretaría de Cultura y Turismo de San Salvador de Jujuy y el Instituto Nacional del Teatro (INT). Esta articulación institucional surge tras un análisis crítico sobre la situación actual del sector y busca sostener el trabajo de los elencos, además de garantizar el acceso de la comunidad a las artes escénicas.

El lanzamiento oficial se realizó en el Salón de Intendentes de la capital jujeña, con la participación de autoridades como Gastón Millón (presidente del Concejo Deliberante), José Domingo Rodríguez Bárcena (secretario de Cultura provincial), Luciano Córdoba (secretario de Cultura municipal) y Gustavo Ramírez (representante provincial del INT), entre otros referentes del área.

El programa funcionará mediante un concurso por selección de proyectos, abierto a grupos teatrales y elencos independientes de toda la provincia. El Jurado de Selección Nacional del INT se encargará de evaluar las propuestas y elegir los 8 proyectos ganadores, que se dividirán en dos líneas de fomento específicas:

La inscripción permanecerá abierta hasta el próximo 17 de junio a través del enlace facilitado por el Instituto Nacional del Teatro. Asimismo, la organización dispuso un período de tutorías presenciales y virtuales (vía Google Meet) entre el 11 y el 21 de mayo para asesorar a los interesados en la formulación y presentación de sus propuestas.

Tras el cierre de la convocatoria, el jurado evaluará los proyectos del 17 al 24 de junio, y la comunicación oficial de los seleccionados se realizará entre el 26 y el 30 de junio.