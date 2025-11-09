Política Deportiva. El Gobierno de la Provincia continúa con la entrega de subsidios para fortalecer a los clubes deportivos

Los Ministros de Hacienda y Finanzas y de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Federico Cardozo y Normando Álvarez García, respectivamente, hicieron entrega de un subsidio por $10.000.000 al Club Defensores de Yuto que será utilizado para mejorar las instalaciones de sus sedes.

“Este aporte es parte de un acompañamiento continuo que realiza el gobernador Carlos Sadir a todos los clubes de la provincia, con el objetivo de fortalecer su infraestructura y asegurar el desarrollo de sus actividades”, expresó Cardozo.

También estuvieron presentes, el secretario de Deportes, Luis Calvetti; el intendente de Yuto, David Abraham; el presidente del Club Defensores, Juan Ruiz; e invitados especiales.

«Clubes como Defensores tienen muchos chicos y cumplen una importante función social, por eso vamos a llegar a cada rincón de la provincia, para que se sostengan, porque sabemos lo que cuesta mantener un club, mantener un equipo de fútbol», subrayó Álvarez García.

Además, resaltó que «queremos que esto siga avanzando, mejorando todo, el año pasado hicimos la iluminación aquí en el Complejo Municipal y ahora esto, por lo que vamos a seguir trabajando y colaborando con Yuto y en este caso el Club Defensores».

Abraham expresó su gratitud al Gobierno de la Provincia que “realza nuestro pueblo con este tipo de acciones”.

“La política del gobernador Carlos Sadir genera una importante apertura hacia el interior, trabajando en territorio como tiene que ser un gobierno federal, mantener una línea de trabajo con el deporte que es fundamental en la formación de la niñez, la juventud y nuestros adultos», finalizó.

Finalmente, Ruiz obsequió camisetas del equipo denominado «naranja mecánica» y enfatizó que con este subsidio “se seguirá brindando contención a los niños, adolescentes y adultos de toda la zona”.