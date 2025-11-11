Coro Impromptu en el Ciclo Capillas Musicales

El coro se presenta con un concierto gratuito este sábado en la iglesia Corazón de Jesús y Santa Rita de Los Perales. La actividad forma parte del Ciclo Capillas Musicales que impulsa el Gobierno provincial.

La presentación se realizará en el templo ubicado en el barrio Los Perales de San Salvador de Jujuy, con entrada libre y gratuita. El ciclo busca acercar propuestas musicales de calidad en espacios religiosos con valor patrimonial.

Imprompt u es un coro local que viene trabajando en el rescate y difusión del repertorio coral clásico y contemporáneo. El grupo está integrado por músicos de diferentes trayectorias que comparten la pasión por el canto colectivo.

El Ciclo Capillas Musicales se desarrolla en distintos puntos de la provincia, aprovechando la acústica privilegiada de los templos y su significado en la vida comunitaria. La propuesta combina patrimonio arquitectónico y expresión artística en formato accesible para toda la familia.