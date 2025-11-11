Docentes se formaron sobre educación en afectividad y sexualidad

Un total de cuatrocientos docentes de inicial, primario, secundario y superior, participaron de disertaciones, pausa activa y espacios de reflexión que enriquecieron su quehacer profesional.

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Acompañamiento Integral Educativo (DAIE), llevó a cabo el curso “Educación en Afectividad y Sexualidad (EAyS)”, destinado a docentes de todos los niveles educativos de la provincia, a fin de proporcionar herramientas pedagógicas para el abordaje adecuado de tales temas en el ámbito educativo.

Al inicio del evento, la ministra Miriam Serrano agradeció el interés y el compromiso de los presentes.

“Deseo que aprovechen este espacio de escucha, aprendizaje y reflexión, para volver a las aulas con herramientas que permitan manejar las emociones, la neurobiología, el aprendizaje en la afectividad, primero entre pares y después con los niños y niñas”.

Asimismo, resaltó que esta iniciativa forma parte de la línea estratégica del ministerio para fortalecer el acompañamiento a las trayectorias académicas de los estudiantes de la provincia.

Julieta Yamin, directora de DAIE resaltó la importancia de abordar estas temáticas y de obtener herramientas para ser utilizadas en las aulas, teniendo en cuenta el contexto donde se circunscribe la escuela. “Tenemos que seguir formando espacios áulicos donde haya presencia, escucha y se puedan construir lazos de confianza con nuestros estudiantes”.

Por su parte, María Franck, miembro de la Dirección de Estrategias Educativas y Culturales de Nación, expresó su satisfacción por el trabajo articulado que se realiza con la provincia en cuanto a estos temas, que son transversales y atraviesan todos los procesos educativos.

“Este encuentro fue pensado desde la interdisciplinariedad para compartir distintos abordajes y conocimientos porque son temas que tienen que estar presentes cuando estamos con los alumnos para poder darles un mensaje liberador y enriquecedor que les sirva para la toma de decisiones”.

La iniciativa, que se realizó los días lunes y martes, contó con las disertaciones de los especialistas Hernán Aldana, quien brindó una conferencia sobre Neurociencia y Educación; María Marta Rodríguez y María Inés Franck, abordaron aspectos fundamentales sobre Educación Afectivo-Sexual y Protección del Menor, proporcionando valiosas herramientas para tratar estos temas delicados de manera responsable y respetuosa en el aula.

De esta manera, el Ministerio de Educación, promueve una educación integral donde se entraman contenidos académicos y el desarrollo afectivo, emocional y social de los estudiantes.