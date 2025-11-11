Ecos del Parque: “Bajo la sombra del Parque” Descubriendo sus árboles nativos y exóticos

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a participar de una nueva edición de “Ecos del Parque”, una propuesta educativa y ambiental que en esta oportunidad propone adentrarse en el fascinante mundo de los árboles del Parque Botánico Municipal “Barón Carlos María Schuel”, para conocer sus especies nativas y exóticas, sus orígenes y el importante rol que cumplen dentro del ecosistema de las Yungas.

Bajo el título “Bajo la sombra del Parque: descubriendo sus árboles nativos y exóticos”, la actividad contará con la participación de especialistas de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy, quienes ofrecerán una mirada científica sobre la ubicación fitogeográfica del parque, las características ecológicas de la Selva Montana de Yungas y la composición florística que la define.

Durante el encuentro, los asistentes podrán aprender a reconocer las especies dominantes, su fenología y los distintos usos maderables y no maderables, a la vez que participarán de una caminata guiada de observación, donde identificarán las especies más representativas del parque en contacto directo con la naturaleza.

Los disertantes invitados serán el Dr. Ing. Agr. Cristian Ariel Humano, el Ing. Agr. Santos Manuel Ramos y Fiorela Sandoval, alumna invitada de la Facultad de Ciencias Agrarias.

La actividad se realizará el jueves 13 de noviembre, a las 17:00 horas, en el Parque Botánico Municipal. Es gratuita y abierta a todo público. Las personas interesadas pueden solicitar su turno a través de WhatsApp al 3884037073.