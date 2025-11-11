Noticias de Jujuy

El Grupo Sirius presenta su Antología Teatral en el CAJA

Jujuy
Damián M. Zanin dirige la séptima edición de un espectáculo que reúne escenas, monólogos y propuestas actorales del grupo. La función es este viernes a las 21 horas con derecho a espectáculo.

La Antología Teatral 7 propone un recorrido por diferentes registros y estilos interpretativos, mostrando el trabajo sostenido del Grupo Sirius en la escena local. La propuesta combina actuación, dirección y producción en un formato que ya lleva siete ediciones consolidadas.

La función se realizará en el Centro de Arte Joven Andino (CAJA), ubicado en San Salvador de Jujuy, con entrada que incluye derecho a espectáculo. Una oportunidad para disfrutar del teatro local y el trabajo de un grupo que sostiene su producción año tras año.

