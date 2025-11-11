La Dirección de Espacios Públicos trasladó sus oficinas al Mercado de Concentración y Abasto

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que la Dirección de Espacios Públicos, concretó el traslado de sus oficinas administrativas al Mercado de Concentración y Abasto, ubicado en avenida Almirante Brown esquina calle Rivadavia.

El director de Espacios Públicos, Rubén Tabarcachi, explicó que esta medida forma parte de una reorganización general impulsada por la Secretaría de Gobierno, “estamos concretando una unificación, una planificación de la Secretaría de Gobierno cumplimentando esta etapa del traslado de la oficina de la Dirección de Control de Espacios Públicos, aclarando que se traslada solamente la parte administrativa, la parte de inspectoría seguirá funcionando en el denominado caracol, en las viejas instalaciones”.

Tabarcachi además informó que los comerciantes de la economía popular ya pueden dirigirse a la nueva sede para realizar sus trámites habituales, “informarle a los comerciantes de la economía popular que nos pueden encontrar aquí en el Mercado de Concentración y Abasto, sito en la Avenida Almirante Brown, esquina Calle Rivadavia, en el primer piso. Los horarios de atención continúan siendo de 8 a 12.30 y a la tarde todavía estamos en una etapa de transición, pero a partir del mes que viene ya vamos a poder atender desde las 14 a las 18”.

Asimismo, el funcionario remarcó que el traslado no afecta la continuidad de los servicios ni los procedimientos administrativos, “continuamos realizando trámites, los permisos eventuales, los permisos transitorios, los permisos para instalaciones fijas, todo lo que sea uso del espacio público, así que concretado la última etapa de la Coordinación General de la Secretaría de Gobierno, que es tener toda la parte administrativa en un mismo espacio físico”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/bDFEsmZvYSY