La ministra Serrano fue designada vicepresidente del Consejo Federal de Educación

Esta designación consolida el rol de Jujuy como referente nacional en materia educativa, destaca el diálogo federal y la construcción de políticas públicas que fortalecen la calidad educativa en todo el país.

La ministra de Educación, Miriam Serrano, fue designada por segunda vez como vicepresidente del Consejo Federal de Educación (CFE), durante la 147ª Asamblea celebrada el pasado 06 de noviembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La designación fue aprobada por unanimidad, con el acompañamiento de todas las jurisdicciones, en reconocimiento a su trayectoria, compromiso y liderazgo en la gestión educativa.

Durante la Asamblea, las autoridades de las 24 jurisdicciones, debatieron y acordaron lineamientos clave de la política educativa nacional. La sesión fue presidida por el secretario de Educación del Ministerio de Capital Humano, Carlos Torrendell, junto al secretario general del CFE, José Thomas.

En el encuentro, los titulares de las carteras educativas ratificaron el calendario escolar con 190 días de clase para el ciclo lectivo 2026 y reafirmaron el cumplimiento de 760 horas reloj en el nivel primario y 900 horas reloj en secundaria, conforme a la resolución Nº 484/24. La medida busca fortalecer el seguimiento efectivo del tiempo pedagógico y garantizar la recuperación de horas en caso de interrupciones, con el objetivo de alcanzar los estándares internacionales en materia de cantidad y calidad educativa.

Además, se presentaron los avances del Plan Nacional de Alfabetización, que alcanzó el 90% de las metas propuestas, y se expusieron los lineamientos del Plan Operativo 2026, junto con iniciativas vinculadas a la Estrategia Federal de Primera Infancia, el Compromiso Federal para el Fortalecimiento de la Matemática y las nuevas acciones del INET en educación técnico-profesional.