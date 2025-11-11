La Municipalidad reforzará la promoción de la práctica física y deportiva en los barrios de la ciudad

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, lanzó un concurso de proyectos destinado a promover la actividad física y recreativa en espacios públicos barriales, en el marco de la Ordenanza N° 7530/21. La iniciativa está dirigida a profesionales e instructores emprendedores con competencias en disciplinas deportivas y culturales.

Rodrigo Altea, secretario de Desarrollo Humano destacó que la propuesta busca impulsar el emprendedurismo en el ámbito deportivo, promoviendo el uso responsable de los espacios públicos. En este sentido, explicó. “vamos a convocar a un concurso para que distintos profesionales o personas con experiencia en actividades deportivas y culturales puedan presentar sus proyectos y ejecutarlos de forma gratuita en espacios públicos. Esta ordenanza de 2021 permite articular entre el municipio y los vecinos, brindando herramientas que favorezcan la prestación de servicios privados en ámbitos públicos”.

Asimismo, adelantó que las bases del concurso estarán disponibles en la página web del municipio y que los proyectos serán evaluados por un jurado. “La idea es acompañar a quienes se animen a emprender, procurando que cada iniciativa pueda desarrollarse con éxito”, añadió.

Gustavo Hiruela, director Gral. de Deportes valoró la convocatoria como una oportunidad para revitalizar los espacios públicos, “es una idea muy linda, que invita a los vecinos a ocupar estos lugares con actividades deportivas y culturales, generando sentido de pertenencia y comunidad”, señaló.

Además, adelantó que próximamente se informarán la fecha de inscripción y los requisitos para participar, y que la propuesta se replicará en otros espacios públicos de la ciudad que se están recuperando o creando.

La coordinadora de Desarrollo Humano, Bárbara Benitez, indicó que desde el área se brindará acompañamiento técnico y legal a los interesados en presentar sus proyectos. “Vamos a colaborar con los profesores en la elaboración de sus propuestas, junto con el Departamento Legal de la Secretaría”, informó.

“Quienes deseen más información pueden acercarse a las oficinas de la Dirección de Deportes y Recreación, ubicadas en la punta del Parque San Martín, de lunes a viernes de 9 a 21 horas”, concluyó.

Por su parte, Liliana Carlos, administradora del CPV Kennedy resaltó que la actividad busca fomentar la práctica física y deportiva tanto en niños como en adultos, poniendo a disposición las instalaciones del CPV, “queremos que profesores, instructores y jóvenes que aman el deporte puedan desarrollar sus propuestas en este espacio”, expresó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/D2bZSk2a_a8