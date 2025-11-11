En el marco de la conmemoración por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se recuerda cada 25 de noviembre, la Dirección de Salud Integral y Género, de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, con la colaboración de la Dirección de Adultos Mayores, llevarán adelante la jornada “Mujeres adultas mayores sin violencia – Cuidemos su dignidad”.

La actividad se realizará el jueves 14 de noviembre a las 9:00 horas en el NIDO Campo Verde, ubicado en calle 62 esquina 59 del barrio Campo Verde.

Durante el encuentro se desarrollará un taller de sensibilización y concientización a cargo de la Lic. Romina Bautista y otros profesionales, enfocado en la promoción de los derechos y la prevención de situaciones de violencia hacia las mujeres mayores. Además, se presentará una obra teatral interpretada por el grupo “Los abuelos Cuenta Cuentos” de la Dirección de Adultos Mayores.

La propuesta está destinada a adultas y adultos mayores, con invitación extensiva a familiares y comunidad en general, fomentando la reflexión y el compromiso colectivo en la construcción de una sociedad más empática y libre de violencias.

Para más información, se encuentran disponibles los números 388 5853435 y 388 5053776.