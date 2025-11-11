Plan Hídrico Provincial. Hídricos ejecuta obras de protección en el Xibi Xibi

Recursos Hídricos avanza con la construcción de estructuras de piedra embolsada en distintos sectores del río Xibi Xibi, dotando de 763 m3 de defensas.

El Gobierno de Jujuy, con su Dirección Provincial de Recursos Hídricos (DPRH), a cargo de Guillermo Sadir, despliega obras sobre el río Xibi Xibi, en la capital jujeña, para la protección de márgenes, control de erosión y estabilización de cauces.

Las obras forman parte de las proyectadas en el Plan Hídrico Provincial, que la DPRH despliega anualmente en puntos clave de la provincia para la mitigación de riesgos hídricos y prevención de posibles contingencias de la temporada de lluvias.

Las intervenciones comprenden la construcción de estructuras de colchonetas y gaviones de piedra embolsada, con un total de 763 metros cúbicos, distribuidos en tres tramos.

La primera estructura, ubicada a la altura del puente Lavalle, consistió en la ejecución de una base de colchonetas para frenar procesos erosivos sobre el cauce. Asimismo, unos metros aguas abajo, se construyó un muro transversal que permite crear una pendiente de compensación, con el objetivo de estabilizar el lecho del río.

En esta primera intervención, las colchonetas alcanzaron un volumen de 283 m 3, mientras que el muro transversal totalizó 128 m 3.

Al presente, la DPRH avanza con la tercera estructura, a la altura del puente Gorriti, que comprende la instalación de 350 m3 de gaviones y colchonetas. Los trabajos están en su tramo final, previendo su finalización a finales de esta semana.