Presentaron el Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2035 en la Legislatura

En el salón Marcos Paz de la Legislatura, la Comisión de Cultura y Turismo recibió al secretario de Turismo de la provincia, Diego Valdecantos, presentó los lineamientos del Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2035, que proyecta el desarrollo del turismo de Jujuy a diez años y busca consolidar al sector como uno de los ejes del crecimiento económico provincial.

El funcionario estuvo acompañado por la directora de Turismo, Sofía van Balen Blanken, la coordinadora de Turismo, Jorgelina Duhart, y la coordinadora de Comunicación de la Secretaría, Cecilia Frías.

Luego de la reunión, la diputada Mariela Ortiz valoró la exposición de la Secretaría de Turismo, ha sido una reunión muy productiva, donde pudimos conocer las bases de un plan que mira hacia los próximos diez años. Jujuy marca un crecimiento sostenido como provincia turística y este plan apunta a fortalecer esa identidad desde la sustentabilidad, expresó.

La legisladora subrayó que la planificación, en una mesa de gestión, incluyó la participación de diversos sectores públicos y privados, Universidad Nacional de Jujuy, guías de turismo, agencias y municipios, el objetivo es consolidar un turismo sustentable que genere más empleo y servicios en toda la provincia. Queremos que los visitantes no solo elijan el destino, sino que se queden más días en Jujuy, que pernocten, impulsando la economía local, añadió.

La legisladora anticipó además que el plan podría ingresar como proyecto de ley para garantizar su continuidad como política de Estado, la idea es que estas políticas públicas trascienden los gobiernos y sostengan al turismo como eje de crecimiento del desarrollo de la provincia, sostuvo.

Por su parte, el secretario de turismo, Diego Valdecantos destacó el carácter participativo del plan de turismo, es un plan con una política de Estado muy importante, donde no solo participó el Ministerio, sino también el sector académico, el sector privado, los municipios y la Legislatura. Esto demuestra que es un camino a seguir más allá de los partidos políticos que dirijan la provincia, sostuvo.

Explicó que el Plan Sustentable 2035 se estructura en cinco estrategias que contienen más de 120 planes de acción, algunos ya en marcha y otros previstos para desarrollarse en los próximos años. Lo más importante es que están todos los ejes del turismo incluidos, lo que permitirá desarrollarlos de manera integral y sostenida, afirmó.

Por último, Valdecantos destacó el acompañamiento legislativo, y detalló que existen entre cinco y seis proyectos de ley en tratamiento en la comisión, muchos de ellos integrados al Plan Estratégico, son leyes vinculadas directamente al turismo o que lo incluyen dentro de un plan provincial más amplio. Trabajamos mancomunadamente con la Legislatura para mejorar la calidad de los servicios, para que cada vez tengamos mayor y mejor turismo para seguir creciendo y generando más puestos de trabajo para los jujeños, precisó.