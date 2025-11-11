Secretaría de Infraestructura. Obras de puesta en valor de escaleras urbanas: tres, a punto de terminar

Las obras, que ejecuta la Secretaría de Infraestructura, están por finalizar en tres conexiones entre barrios de la capital, y continuarán en cuatro puntos más.

El Gobierno de Jujuy, mediante el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV) y su Secretaría de Infraestructura, a cargo de José Suarez, logró significativos avances en tres obras de refacción y puesta en valor de escaleras urbanas que conectan barrios lindantes al centro de San Salvador de Jujuy, y pronto iniciará cuatro obras similares más.

Las obras se dieron, por una parte, en las escaleras que conectan el barrio Ciudad de Nieva con el barrio Centro, mediante unir el pasaje Valladolid con la intersección de la avenida Patricias Argentinas y calle San Martín. En esa vinculación peatonal, se desplegaron ya las tareas referidas a demolición, movimiento de suelos, excavaciones y colocación de hormigón de limpieza para canal de desagüe, como primera etapa de obras.

El otro punto de trabajo es el de las escaleras que unen el barrio San Martín, en la calle Cnel. Goyechea, y el barrio Centro en el punto de unión de las avenidas Patricias Argentinas y Fascio. Allí se dieron obras preliminares, trabajos de demolición, construcción de caminerías y veredas, de cordón cuenta, rampas y barandas.

Para mejorar la conexión peatonal entre los barrios Belgrano y Centro, en la escalera que se ubica a la altura de avenida Fascio y calle Lavalle y conecta con la calle Santa María de Oro se realizaron tareas de demolición, la construcción de la escalera, caminerías, veredas, cordón cuneta, reparaciones varias y rampas, y se dotará de equipamiento.

En los dos últimos casos, las tareas restantes son asimismo las de mejora de iluminación, pintura, limpieza y detalles de albañilería y de limpieza de obra.

Tras el abordaje de estas vinculaciones peatonales, las obras iniciarán en los otros puntos previstos: