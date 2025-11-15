Acciones para el 2026. Prevención de la violencia laboral de género: avances y desafíos

Se realizó una reunión con especialistas para trazar líneas de acción en la prevención de la violencia laboral de género.
El equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades y especialistas proyectaron en una reunión estrategias de acción para abordar la violencia laboral de género, como parte de la agenda 2026 y fortalecer el abordaje institucional.
La Presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, Lourdes Navarro recibió a Gisela Dohm, Magíster en Desarrollo Humano (FLACSO) y socióloga por la UBA, especialista en prevención y abordaje de la violencia, el acoso laboral y la discriminación. Integrante del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) junto a Verónica Aramayo y Andrea Batalla, representantes de APUAP.
Durante el encuentro, se desarrolló una instancia de trabajo cuyos principales temas tienen que ver con los desafíos actuales para la prevención y el abordaje de la violencia laboral de género, una problemática que continúa siendo invisibilizada en los ámbitos de trabajo y que requiere estrategias institucionales sostenidas para su erradicación.
A lo largo de la reunión, se intercambiaron perspectivas y experiencias sobre las múltiples formas en las que se manifiesta la violencia laboral de género, desde el acoso y la discriminación hasta las desigualdades estructurales que afectan las trayectorias laborales de mujeres y personas de la diversidad.
Asimismo se destacó la importancia de fortalecer los mecanismos de detección temprana, acompañamiento y protección.
También se trazaron líneas de acción para el 2026 orientadas a visibilizar estas problemáticas y promover herramientas de intervención, formación y sensibilización que permitan profundizar el abordaje integral de la violencia laboral en todas sus dimensiones.
El objetivo es consolidar espacios de trabajo seguros, libres de violencias y con perspectiva de género, avanzando hacia entornos laborales más igualitarios y respetuosos de los derechos de todas las personas.
También participaron de la reunión que se llevó a cabo en el Consejo Provincial de Mujeres el Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado y el Director de Abordaje Integral Contra la Violencia de Género, Leonardo Fernández
Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.