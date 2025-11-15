El Municipio de San Salvador de Jujuy recibió la donación de un desfibrilador por parte de Guillermo Lobo en la previa de la maratón Jujuy Corre

El reconocido periodista jujeño Guillermo Lobo, organizador de la esperada Gran Maratón de la Provincia que se correrá este domingo 16 de noviembre desde las 8 horas con partida en Ciudad Cultural, hizo entrega de desfibriladores a la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y a la Secretaría de Deportes de la Provincia, reforzando las medidas de seguridad previstas para el evento.

Al respecto, la subsecretaria de Desarrollo Humano, Sandra Batistella, aseguró, “estamos muy agradecidos por la donación de Guillermo Lobo; nos viene bien tenerlo en el Municipio para todo tipo de eventos masivos, es una herramienta fundamental”.

A su turno, el director general de Deportes, Gustavo Hiruela, luego de manifestar su agradecimiento, sostuvo, “nos pone muy contentos porque vamos a estar más protegidos aunque Dios quiera que no lo tengamos que usar, ahora sigue la capacitación del personal para el buen uso del mismo”.

Por su parte, Guillermo Lobo, afirmó, “para nosotros, es siempre un honor estar en mi provincia de Jujuy, mi tierra donde nací, en esta ocasión para donar dos desfibriladores; gracias a Carlos Montalvo y su equipo de la Fundación Salva Corazones, RCP Training y al equipo de Urku”.

“La idea es que sea un circuito cardioprotegido, como las mejores competencias a nivel nacional e internacional; Jujuy Corre está creciendo gracias al apoyo del gobierno de provincia y en especial del intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge”, manifestó Lobo.

“Vamos a estar en vivo por TN; va a venir la familia, porque vamos a tener kilómetros inclusivo además de los 5, 10 y 21 k, pero es una excusa”, anticipó y finalizó, “Jujuy crece con energía viva y Jujuy Corre también está creciendo; viste cuando estás en la casa de tus padres y querés que todo salga bien, así que estamos con esas expectativas, y así va a ser”.