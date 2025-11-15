El teatro llega a Puesto Viejo con una función gratuita de títeres

La Escuela Primaria Latinoamérica N° 38, de El Milagro (Puesto Viejo), recibirá el miércoles una función especial de «La Niña del Cerro», obra de títeres pensada para los más chicos.

La propuesta forma parte de las acciones del Ministerio de Cultura y Turismo para acercar el teatro a las comunidades educativas, promoviendo la participación de niñas y niños en experiencias artísticas en su propio entorno. Llevar el arte directamente a las escuelas permite democratizar el acceso a la cultura y generar vínculos tempranos con las expresiones escénicas.

«La Niña del Cerro» combina humor, fantasía y leyendas locales, buscando despertar el interés por las artes escénicas desde una mirada cercana y lúdica. Los títeres son un recurso ideal para captar la atención infantil y transmitir historias que conectan con el imaginario popular de la región.

La jornada contará con la participación de docentes, familias y estudiantes, en una mañana donde el arte se integra a la vida escolar. Estas iniciativas fortalecen la educación integral y abren espacios de disfrute colectivo, convirtiendo a la escuela en un punto de encuentro cultural para toda la comunidad de Puesto Viejo.