Formación en perspectiva de género. Cierre de prácticas del último año de estudiantes de psicología de la UCSE

Estudiantes de psicología de la UCSE realizaron la devolución de los conocimientos adquiridos en el cierre de las prácticas profesionales.

Durante la jornada se llevó a cabo el cierre de las prácticas del último año de estudiantes de la carrera de psicología en la Universidad Católica de Santiago del Estero, UCSE para garantizar el respeto, la inclusión y la igualdad de oportunidades para todas las personas.

En este encuentro que se desarrolló junto al equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, las y los estudiantes realizaron una devolución sobre los conocimientos adquiridos durante varios meses que hicieron sus prácticas lo que constituye un enriquecimiento mutuo para los y las estudiantes como para el consejo Provincial de Mujeres.

La modalidad de trabajo fue junto a los equipos interdisciplinarios, las oficinas de atención a varones y con los dispositivos de Trata de Personas donde recopilaron información, construyeron conocimientos sobre el abordaje de temáticas vinculadas a la igualdad de género, la diversidad y el respeto a los derechos humanos.

También participaron en programas de atención, acompañamiento, prevención de violencias, como en actividades de sensibilización y promoción de derechos.

La formación de las y los futuros profesionales en perspectiva de género representa una oportunidad para fortalecer el intercambio de saberes y la creación de redes de trabajo entre el ámbito académico y las instituciones que impulsan políticas públicas para la igualdad, la inclusión y la prevención y erradicación de la violencia por motivos de género.

Durante la exposición estuvieron presentes todos los referentes de las diferentes instituciones donde las y los estudiantes realizaron sus prácticas pre profesionales.

Participaron de la jornada la Coordinadora de los Centros de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia de Género, Gabriela Salinas y la Lic. Daniela Yazlle del equipo técnico de la coordinación.