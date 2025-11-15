Hasta el domingo 16 se desarrolla la 5° edición de “Jujuy Florece”

Autoridades de la municipalidad de San Salvador de Jujuy, junto a referentes de la Asociación de Productores de Plantas Ornamentales de Jujuy (APPOJUY), presidieron el acto apertura de la 5° edición de “Jujuy Florece”, exposición de floricultura que durante tres jornadas pondrá a disposición de los vecinos una amplia variedad de flores y plantas que, de manera sustentable y responsable, son producidas por unos 60 emprendedores de diferentes localidades de la provincia.

La exposición, instalada nuevamente en la playa de estacionamiento de avenida 19 de Abril, entre los puentes Juana Azurduy y Gorriti, es el resultado de un esfuerzo conjunto entre el municipio capitalino y los productores de plantas y flores de diferentes especies de la provincia. Al igual que en las anteriores ediciones la muestra permite a los vecinos disfrutar y acceder a una amplia variedad de flores y plantas ornamentales, aromáticas y especies exóticas, producidas de manera sustentable. Asimismo, se destacan los cursos y disertaciones sobre el cuidado de jardines y plantas y el cuidado ambiental, a cargo de profesionales de la Universidad Nacional de Jujuy.

Atento a la relevancia del evento, que desde un primer momento reunió a numerosos vecinos, el vicepresidente primero del Concejo Deliberante, Gastón Millón, destacó la diversidad de ejemplares y el esfuerzo de los productores locales. “Hay una variedad increíble de plantas y flores, y realmente vale la pena”, expresó. A la vez, valoró la articulación lograda entre el municipio y el sector emprendedor al mencionar que, “desde hace bastante tiempo venimos sosteniendo que ya el estado todopoderoso, el que todo lo hace, ya no existe, sino que tiene que articular con el sector privado, con organizaciones de la sociedad civil, con asociaciones, y en este caso es una sociedad un encuentro que hace años lleva el municipio adelante en lo que ya es un clásico”.

Con igual criterio, la secretaria de Planificación y Ambiente municipal, Adriana Díaz, enfatizó que los productores, “engalanan nuestra ciudad, y siempre digo que la embellecen”. Asimismo, recordó que dicho esfuerzo se refleja en cada convocatoria del Paseo de las plantas que se desarrolla los sábados. Igual importancia le atribuyó al enfoque ambiental que le imprimen los productores en el marco de las políticas definidas por la comuna. Sobre el particular, explicó, “ellos se suman a la política municipal respecto de lo que es la ciudad Verde, fortaleciendo nuestra biodiversidad”.

Precisó que en la presente edición se abordó la temática de los “Corredores Biológicos”, con lo cual se procura, “fortalecer el conocimiento” mediante cursos y talleres en los que también se abordan la “vegetación autóctona de Jujuy para favorecer incluso el uso de algunos recursos, como el agua”.

Por su parte, la directora de Desarrollo Económico, Jimena Jurado, precisó que quienes integran APPOJUY, entidad formada hace más de 15 años, “son productores locales que año a año vienen mejorando en sus modelos de negocios, y estamos muy contentos por eso”.

Al mismo tiempo valoró la participación de productores que, sin formar parte de la Asociación, se mostraron predispuestos a acompañar con sus trabajos la exposición, lo que refleja el espíritu colaborativo de los emprendedores locales. “Este año ellos van a estar trabajando en todo lo que son los corredores biológicos y contando la importancia del tener plantas autóctonas, así que estamos muy contentos con eso”, acotó.

Finalmente, Miguel Rubén Rojas, presidente de APPOJUY, reconoció que desde la entidad “nuestras expectativas son muy buenas, y estamos bastante animados”. Precisó que en la presente edición participan, no solo los 48 productores de la asociación, sino también emprendedores de localidades como Fraile Pintado, de San Pedro, Libertador, El Carmen, Los Alisos, de Río Blanco y Palpalá. Puso de relieve que a través de APPOJUY, “venimos trabajando desde hace muchos años en esto de visibilizar el sector de la floricultura en un trabajo mancomunado con la municipalidad de San Salvador de Jujuy que nos concede este espacio en lo que nosotros consideramos una oportunidad, una plataforma desde la cual nosotros podemos exhibir la producción de las manos jujeñas”.

A partir del interés generado entre la población aseveró que, “la exposición de floricultura cada vez se va imponiendo en la sociedad jujeña y la verdad tiene una gran recepción de parte del público jujeño y esto es a consecuencia no solo del trabajo de los productores sino también del interés y el respaldo brindado por los vecinos”.