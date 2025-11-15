Noticias de Jujuy

ISJ presentó el Programa Institucional de Diabetes con atención prioritaria al paciente

Jujuy
ISJ presentó el Programa Institucional de Diabetes con atención prioritaria al paciente

En el marco del Día Mundial de la Diabetes se llevó a cabo la presentación del nuevo Programa Institucional de Diabetes del ISJ, el cual apunta a hacer foco en la atención del afiliado con esa enfermedad, el normal suministro de la medicación, y un reempadronamiento de los afiliados con esa afección.

En la ocasión, se realizó el abordaje de diferentes temáticas, entre ellos “Algoritmos de tratamiento en diabetes tipo 2 basados en guías actualizadas”, a cargo del doctor Luis Palazzi; “Insulinización: inicio y optimización” a cargo de la doctora Natalia Sahi; “Conteo de hidratos de carbono”, cargo de la licenciada Janet Daj; “Generalidades de Diabetes Mellitus”, coordinado por el doctor Marcelo Saquilan, entre otros temas vinculados a la diabetes.

Al respecto, la Gerente de Salud del ISJ, Sarahi Molina, recalcó la importancia de trabajar en el correcto abordaje de la enfermedad con destacados profesionales de la medicina, y afirmó que desde la obra social se busca brindar una buena cobertura a los afiliados con diabetes, al tiempo que destacó la labor del equipo de trabajo para el nuevo programa institucional que se pondrá en marcha en los próximos días.

A su turno, el doctor Gustavó Puccioni, asesor técnico de dicha Gerencia, explicó que en la oportunidad se llevó a cabo una capacitación orientada a los profesionales que trabajan con esa patología, mencionando a los doctores Saquilan, Palazzi y otras destacados especialistas de la temática.

Por último, el doctor Javer Cadar, asesor técnico de esa área, ponderó que a través de dicho programa el ISJ pone el foco en el paciente con diabetes, y abordar promoción, prevención, el autocuidado y sobre todo tener contacto con el prescriptor, detallando que se hicieron modificaciones y actualizaciones que permitirán mejorar la atención del afiliado, evitando que la gente vaya y venga con problemas de provisión de la medicación, siempre pensando en el afiliado, y que tenga la mejor calidad de prestación y evitar todo tipo de complicaciones que produce la diabetes a largo plazo, concluyó.

Cabe acotar que la presentación del Programa Institucional de Diabetes estuvo a cargo del Presidente del ISJ, José Manzur, acompañado por los Vocales I y II, Diego Chacón y Ezequiel Vega respectivamente, y la Gerente Administrativa, Cintia Vercellone.

También podría interesarte
Jujuy

Acciones para el 2026. Prevención de la violencia laboral de género: avances y…

Jujuy

Prevención en territorio. Susques: prevención de violencia digital en el taller «Lo…

Jujuy

Formación en perspectiva de género. Cierre de prácticas del último año de estudiantes…

Jujuy

Autoridades del ISJ presentaron el Programa Institucional de Diabetes que busca hacer…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.