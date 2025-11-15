ISJ presentó el Programa Institucional de Diabetes con atención prioritaria al paciente

En el marco del Día Mundial de la Diabetes se llevó a cabo la presentación del nuevo Programa Institucional de Diabetes del ISJ, el cual apunta a hacer foco en la atención del afiliado con esa enfermedad, el normal suministro de la medicación, y un reempadronamiento de los afiliados con esa afección.

En la ocasión, se realizó el abordaje de diferentes temáticas, entre ellos “Algoritmos de tratamiento en diabetes tipo 2 basados en guías actualizadas”, a cargo del doctor Luis Palazzi; “Insulinización: inicio y optimización” a cargo de la doctora Natalia Sahi; “Conteo de hidratos de carbono”, cargo de la licenciada Janet Daj; “Generalidades de Diabetes Mellitus”, coordinado por el doctor Marcelo Saquilan, entre otros temas vinculados a la diabetes.

Al respecto, la Gerente de Salud del ISJ, Sarahi Molina, recalcó la importancia de trabajar en el correcto abordaje de la enfermedad con destacados profesionales de la medicina, y afirmó que desde la obra social se busca brindar una buena cobertura a los afiliados con diabetes, al tiempo que destacó la labor del equipo de trabajo para el nuevo programa institucional que se pondrá en marcha en los próximos días.

A su turno, el doctor Gustavó Puccioni, asesor técnico de dicha Gerencia, explicó que en la oportunidad se llevó a cabo una capacitación orientada a los profesionales que trabajan con esa patología, mencionando a los doctores Saquilan, Palazzi y otras destacados especialistas de la temática.

Por último, el doctor Javer Cadar, asesor técnico de esa área, ponderó que a través de dicho programa el ISJ pone el foco en el paciente con diabetes, y abordar promoción, prevención, el autocuidado y sobre todo tener contacto con el prescriptor, detallando que se hicieron modificaciones y actualizaciones que permitirán mejorar la atención del afiliado, evitando que la gente vaya y venga con problemas de provisión de la medicación, siempre pensando en el afiliado, y que tenga la mejor calidad de prestación y evitar todo tipo de complicaciones que produce la diabetes a largo plazo, concluyó.

Cabe acotar que la presentación del Programa Institucional de Diabetes estuvo a cargo del Presidente del ISJ, José Manzur, acompañado por los Vocales I y II, Diego Chacón y Ezequiel Vega respectivamente, y la Gerente Administrativa, Cintia Vercellone.