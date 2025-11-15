La Municipalidad adhirió al “Foro de Experiencias Socioeducativas – Municipio Alfabetizador”

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy se adhirió al “Foro de Experiencias Socioeducativas – Municipio Alfabetizador”, iniciativa dependiente del Ministerio de Educación, tras la firma de un convenio que permitirá acceder a ateneos de capacitación y perfeccionamiento docente en los niveles inicial, primario y secundario, además de equipamiento y financiamiento para el desarrollo de políticas educativas locales.

La adhesión fue formalizada por el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, quien tras su participación en el foro destacó, “es una propuesta unificadora que nos permite, desde los municipios, fortalecer la labor comunitaria junto a instituciones públicas y privadas vinculadas a la educación. De este modo, podemos focalizar los esfuerzos y avanzar mediante el diálogo hacia una mejora de la comunidad, siempre con la alfabetización y la educación como pilares fundamentales de nuestro país, de la región y de la provincia”.

Asimismo, Altea subrayó que “bajo esta consigna, se enfatizó la posibilidad de contar con recursos internacionales, pero también se reconoció que el principal capital lo tenemos nosotros: la potencia de nuestros docentes, alumnos y familias que se involucran en este proceso”.

Por su parte, la ministra de Educación, Miriam Serrano, señaló, “estamos transitando el segundo año del Plan de Alfabetización, que ha ido ajustándose a medida que avanzamos. Esta mirada de la comunidad y de los municipios es esencial”.

La funcionaria anticipó que “la próxima semana una misión del Banco Mundial visitará Jujuy para observar el desarrollo del Plan de Alfabetización, lo cual es motivo de celebración y parte de un trabajo conjunto enfocado en la lectura, la escritura y la matemática”.

Finalmente, Serrano destacó que “el plan ha logrado financiamiento y, junto al acompañamiento de los municipios, se dictarán ateneos que brindarán capacitación docente en los distintos niveles, con puntaje y reconocimiento económico”.

“Queremos trabajar con ustedes para recopilar libros y producciones literarias locales que integren las bibliotecas de nuestras escuelas, de modo que los niños y niñas puedan leer obras surgidas de sus propias comunidades. Vamos a gestionar financiamiento para concretar este objetivo”, concluyó la ministra.

Nota audiovisual: https://youtu.be/8K2sQEY7jkw