Prevención en territorio. Susques: prevención de violencia digital en el taller «Lo Virtual es Real»

Se llevó a cabo en Susques la jornada de prevención de violencia digital en el marco del taller «Lo Virtual es Real» con estudiantes de la Puna.

El equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, participó en Susques del programa “Encuentros Cuidados” con la finalidad de prevenir la violencia digital en la comunidad reflexionando sobre los entornos de riesgos.

En la oportunidad se desarrolló el taller “Lo Virtual es Real” con mas de 140 estudiantes provenientes de diferentes lugares de la Puna como Catua, Olaroz Chico, Pastos Chicos, Huancar y Puesto Sey.

La jornada tuvo como eje central la prevención de la violencia digital, a través de actividades de intercambio se trabajó sobre las distintas formas que puede adoptar este tipo de violencia, como el hostigamiento en redes, la difusión de imágenes no consentida y el ciberacoso, brindando herramientas para identificar y actuar frente a situaciones que vulneran derechos en entornos virtuales.

Esta problemática adquiere cada vez mayor relevancia en la vida de las mujeres, adolescencias y diversidades por eso es importante el abordaje de la violencia digital para promover el uso seguro, responsable y respetuoso de las tecnologías fortaleciendo la capacidad para reconocer riesgos, posibles hechos de vulnerabilidad y pedir ayuda, entendiendo que lo que ocurre en el mundo digital tiene impacto real y directo con la vida emocional y social de las personas.

A cargo del taller estuvieron el Director de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado y la Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victoria Zerpa.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres se agradeció a las comunidades por permitir estos espacios de formación e intercambio y a la Empresa Exxar por el acompañamiento, como así también la colaboración del Minsterio de Educación y del Ministerio de Salud con quienes se continúa articulando para llegar a cada territorio.